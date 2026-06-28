Revolution in der Chemie: Wissenschaftler beweisen erstmals Bindung zwischen Thorium-Atomen

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Revolution in der Chemie: Wissenschaftler beweisen erstmals Bindung zwischen Thorium-Atomen

Forscher der University of Manchester konnten ein bedeutendes Phänomen der Chemie experimentell beweisen, das jahrelang rein theoretisch war. Wissenschaftler haben erstmals die Existenz einer direkten chemischen Bindung zwischen Atomen des schweren Elements Thorium bestätigt. Diese Entdeckung eröffnet eine neue Ära im Verständnis der Eigenschaften der komplexesten und schwersten Metalle im Periodensystem. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Chemische Bindungen entstehen normalerweise durch das Teilen von Elektronen zwischen Atomen. Bei schweren Elementen wie Thorium war der Nachweis dieses Prozesses jedoch äußerst schwierig. Der Grund dafür ist, dass sich das Verhalten der Elektronen in solchen Elementen grundlegend von dem leichterer Elemente unterscheidet, was eine direkte Beobachtung fast unmöglich machte. Laut ixbt.com nutzten die Wissenschaftler eine spezielle Methode der Quantenkristallographie, um diese Hürde zu überwinden.

Neue Methodik und Elektronenverteilung

Im Rahmen der Forschung wurde eine Methode namens Hirshfeld Atom Refinement (HAR) angewandt. Diese Technologie ermöglichte es, die Elektronenverteilung in Verbindungen schwerer Elemente präzise zu "sehen". Die Forscher untersuchten zwei Arten von Thorium-Clustern: Im ersten Fall teilten drei Atome ein Elektron, im zweiten Fall zwei Elektronen. Trotz der Komplexität des Systems gelang es der HAR-Methode, Anzeichen einer chemischen Bindung zu registrieren.

Die Ergebnisse zeigten, dass die Änderung der Anzahl der gemeinsamen Elektronen die Bindungseigenschaften direkt beeinflusst. Vor allem stimmten die Ergebnisse dieses Experiments vollständig mit früheren theoretischen Berechnungen überein. Dies dient als erster direkter Beweis für die Existenz von Bindungen vom Typ Thorium-Thorium.

Bedeutung und Zukunft der wissenschaftlichen Entdeckung

Ein weiterer wichtiger Aspekt dieser Arbeit ist die Praktikabilität der angewandten Methode. Die HAR-Methode kombiniert Standarddaten der Röntgendiffraktion mit quantenmechanischen Berechnungen. Dies macht sie wesentlich einfacher und kostengünstiger als traditionelle Methoden der Elektronendichteanalyse. Frühere Methoden erforderten extrem hochwertige Kristalle und komplexe Laborbedingungen.

Nach Ansicht der Autoren der Studie wird der neue Ansatz nicht nur bei Thorium-Verbindungen, sondern auch bei anderen komplexen Materialien hilfreich sein, bei denen die Elektronenbewegung schwer zu beobachten ist. Es wird erwartet, dass diese Entdeckung künftig eine wichtige Grundlage für die Kernenergie, die Entwicklung neuer Materialien und Technologien für den sicheren Umgang mit radioaktiven Elementen bildet.

Auch für usbekische Fachleute könnte das Studium dieser Methodik die Forschung in der Materialwissenschaft und der fundamentalen Chemie auf eine neue Stufe heben. Die Entschlüsselung der Geheimnisse der Chemie schwerer Metalle verspricht große Perspektiven nicht nur für die theoretische Wissenschaft, sondern auch für die praktische Industrie.

ChemieThoriumWissenschaftQuantenphysikTechnologie
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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