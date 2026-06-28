Neue Ära für die schottische Nationalmannschaft: Ange Postecoglou Hauptkandidat für Cheftrainerposten

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Neue Ära für die schottische Nationalmannschaft: Ange Postecoglou Hauptkandidat für Cheftrainerposten

Der schottische Fußballverband sucht nach einem geeigneten Kandidaten für die vakante Cheftrainerposition, nachdem die Nationalmannschaft in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 erfolglos blieb. Nach dem Rücktritt von Steve Clarke, der das Team lange Zeit führte, steht der ehemalige Trainer von Tottenham und Nottingham Forest, Ange Postecoglou, an der Spitze der Liste möglicher Nachfolger. Dies berichtet Goal.com Bericht lautet es.

Laut TalkSPORT gilt der australische Spezialist, der derzeit als UEFA-Technikbeobachter tätig ist, als Prioritätsoption für die schottische Fußballführung. Postecoglou ist mit dem schottischen Fußball bestens vertraut; er feierte seinerzeit große Erfolge mit dem Glasgow Celtic und gewann den Respekt der lokalen Fans.

Konkurrenz und weitere Kandidaten

Obwohl Ange Postecoglou als Hauptfavorit gilt, wird er zweifellos auf ernsthafte Konkurrenz stoßen. Für die vakante Stelle werden auch Kandidaten wie der ehemalige Everton-Trainer David Moyes sowie Steven Naismith und der ehemalige Rangers-Mittelfeldspieler Barry Ferguson in Betracht gezogen. Der schottische Fußballverband will die Entscheidung nicht überstürzen und plant, bis zum Beginn der Nations League im September zu einem endgültigen Schluss zu kommen.

Der Weg Schottlands zur Weltmeisterschaft unter Steve Clarke endete mit einer 0:3-Niederlage gegen Brasilien. Trotz eines dritten Platzes in der Gruppe mit drei Punkten machten Ergebnisse in anderen Gruppen die Chancen der Schotten auf die Play-offs zunichte. Dies führte zum Abgang des Trainers, der das Team seit 2019 geführt hatte.

Bei seinem Abschied dankte Clarke seinen Spielern und betonte, dass es eine große Ehre gewesen sei, sie zu trainieren. Unter seiner Leitung erzielte die schottische Nationalmannschaft ein beachtliches Wachstum. Insbesondere nahm das Team nach einer 23-jährigen Pause an der Euro 2020 und der Euro 2024 teil und sicherte sich die Qualifikation für die Weltmeisterschaft.

Ian Maxwell, CEO des schottischen Fußballverbandes, lobte die Arbeit des Trainers. Seiner Meinung nach konnte Clarke das Team von einem Außenseiter der vierten Kategorie zu einem ständigen Teilnehmer an großen Turnieren machen. Nun wird der neue Trainer die Aufgabe haben, diese Ergebnisse weiter zu verbessern und Stabilität auf internationaler Ebene zu gewährleisten.

Goal.com berichtet, dass dieses Angebot für Ange Postecoglou eine großartige Chance sein könnte, in den Spitzenfußball zurückzukehren. Sein offensiver Spielstil und seine Erfahrung im britischen Fußball sollen gut zur neuen Strategie der schottischen Nationalmannschaft passen.

SchottlandAnge PostecoglouSteve ClarkeFußballTransfer
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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