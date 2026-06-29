Der derzeitige Vizemeister der Premier League, Manchester City, steht kurz vor seinem nächsten großen Coup im Sommertransferfenster. Der Rechtsverteidiger von Chelsea, Malo Gusto, hat zugestimmt, zu den "Citizens" zu wechseln. Dies berichtete Foot Mercato. Es wird mitgeteilt, dass zwischen dem französischen Nationalspieler und Manchester City eine Einigung über die persönlichen Vertragsbedingungen erzielt wurde. Dies berichtet Goal.com Bericht gibt an.

Als einer der Hauptgründe für diesen Transfer wird der Faktor Enzo Maresca genannt, der voraussichtlich die Nachfolge von Pep Guardiola bei Manchester City antreten wird. Der italienische Spezialist arbeitete von Juli 2024 bis Januar 2025 bei Chelsea mit Malo Gusto zusammen. Das herzliche Verhältnis und das gegenseitige Verständnis zwischen ihnen haben die Entscheidung des Spielers, nach Manchester zu wechseln, maßgeblich beeinflusst.

Die Allianz von Enzo Maresca und Malo Gusto

Malo Gusto und Enzo Maresca haben gemeinsam bei Chelsea beachtliche Erfolge gefeiert. Insbesondere gewannen sie 2025 die FIFA-Klub-Weltmeisterschaft. Maresca sieht den französischen Verteidiger als einen der Grundpfeiler seines neuen sportlichen Projekts. Auch der Spieler selbst hat die Idee, erneut unter seinem ehemaligen Trainer zu spielen, mit großer Begeisterung aufgenommen.

Malo Gusto wechselte im Januar 2023 für 30 Millionen Euro von Lyon nach London. In dieser Zeit kam er in 134 Spielen in allen Wettbewerben zum Einsatz und erzielte 3 Tore sowie 17 Vorlagen. Zudem gewann er in der Saison 2024-25 den Conference-League-Pokal.

Transfergebühr und Verhandlungsprozess

Obwohl eine Einigung mit dem Spieler erzielt wurde, muss die Führung von Manchester City nun mit Chelsea über die Ablösesumme verhandeln. Laut einer Analyse von Goal.com werden die "Blues" eine hohe Summe für ihren Verteidiger fordern. Der Hauptgrund dafür ist Gustos langfristiger Vertrag beim Londoner Club, der bis 2030 läuft.

Chelsea möchte Manchester City, einen seiner Hauptkonkurrenten, nicht stärken. Daher wird erwartet, dass die Verhandlungen recht kompliziert verlaufen werden. Derzeit konzentriert sich Malo Gusto auf die WM 2026 mit der französischen Nationalmannschaft. Er bereitet sich auf das Spiel im Achtelfinale gegen Schweden vor.

Mit diesem Transfer möchte Manchester City die Defensive verstärken und Rache an Arsenal nehmen, die in der letzten Saison den Titel gewannen. Wenn die Vereine eine Einigung erzielen, könnte Gusto in den kommenden Wochen den medizinischen Check in Manchester absolvieren.