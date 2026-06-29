Der FC Chelsea hat eine unerwartete Richtung zur Verstärkung seines Kaders eingeschlagen. Der neue Cheftrainer Xabi Alonso zieht Granit Xhaka in Betracht, der eine Schlüsselfigur bei seinen Erfolgen bei Bayer Leverkusen war. Dieser Transfer ist nicht nur der Wunsch des Trainers, sondern wurde auch vom Teamführer Cole Palmer begrüßt. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Berichten zufolge führt Chelsea derzeit Verhandlungen, um den Kapitän der Schweizer Nationalmannschaft nach West-London zurückzuholen. Cole Palmer äußerte sich in den sozialen Medien zu den Transfermeldungen, indem er einen Post des Insiders Fabrizio Romano mit einem „Like“ versah. Dies deutet darauf hin, dass der englische Fußballer bereit ist, mit dem erfahrenen Mittelfeldspieler zusammenzuspielen.

Balance zwischen Erfahrung und Jugend

Die Politik der Chelsea-Besitzer in den letzten Jahren war hauptsächlich auf den Kauf junger Talente ausgerichtet. Die enttäuschenden Ergebnisse der letzten Saison und der 10. Platz in der Tabelle zeigten jedoch, dass es in der Kabine an einer Führungspersönlichkeit mangelt. Granit Xhaka soll genau diese Lücke füllen.

Xhaka ist Xabi Alonso nicht fremd. Sie haben in der Bundesliga zusammengearbeitet und eine historische Meisterschaft errungen. Der Trainer wünscht sich im Zentrum des Spielfelds einen Profi, der Disziplin und taktische Anweisungen präzise umsetzt und jungen Spielern Orientierung bieten kann. Der mittlerweile 33-jährige Mittelfeldspieler hatte eine großartige Saison bei Sunderland und trug dazu bei, dass sein Team eine Qualifikation für die europäischen Wettbewerbe erreichte.

Obwohl die Beziehung zwischen Spieler und Trainer stark ist, verläuft der Transferprozess nicht reibungslos. Das erste offizielle Angebot von Chelsea wurde von der Sunderland-Führung abgelehnt. Der Club aus dem Norden will seinen Kapitän nicht so einfach ziehen lassen, doch die finanziellen Möglichkeiten des Londoner Clubs und der Wunsch des Spielers, in die Elite der Premier League zurückzukehren, könnten die Situation ändern.

London ist Xhaka nicht fremd. Er spielte viele Jahre für Arsenal und stieg bis zum Mannschaftskapitän auf. Seine gute Kenntnis des Premier-League-Umfelds und seine Fähigkeit, in schwierigen Momenten Verantwortung zu übernehmen, sorgen auch unter den Chelsea-Fans für Diskussionen. Viele sehen in diesem Transfer ein Zeichen dafür, dass das Team einen pragmatischeren Weg einschlägt.