Yan Diomande lehnt Liverpool-Angebot ab: Talentierter Flügelspieler bevorzugt Paris

Yan Diomande, der junge Star von RB Leipzig, der neben Bayern München und anderen Top-Klubs auf dem Transfermarkt aktiv war, hat eine endgültige Entscheidung über seine Zukunft getroffen. Trotz des Interesses des Premier-League-Riesen Liverpool bevorzugt der talentierte Flügelspieler, seine Karriere bei Paris Saint-Germain fortzusetzen. Dies berichtete The Athletic. Goal.com berichtet ebenfalls.

Berichten zufolge glaubt Diomande voll und ganz an das sportliche Projekt des Pariser Clubs. Der Spieler schätzt die Pläne von Clubpräsident Nasser Al-Khelaifi und Berater Luis Campos sowie die Chance, unter Cheftrainer Luis Enrique zu spielen, sehr hoch ein. Der Spieler ist überzeugt, dass er bei Paris Saint-Germain die besten Chancen hat, prestigeträchtige Titel zu gewinnen und in Zukunft den Ballon d'Or zu erhalten.

Ein unerwarteter Schlag für Liverpool

Die Liverpool-Führung war bereit, eine beachtliche Summe von rund 100 Millionen Euro für Yan Diomande auszugeben. Der Wunsch des Spielers, nach Paris zu wechseln, durchkreuzte jedoch die Pläne des Vereins aus Merseyside. Gleichzeitig will RB Leipzig seinen Anführer nicht zu einem günstigen Preis ziehen lassen. Der deutsche Club lehnte die von Liverpool angebotene Summe ab und setzte die Ablösesumme auf 130 Millionen Euro fest.

Sollte dieser Transfer zustande kommen, würde Diomande zum teuersten Verkauf in der Geschichte von RB Leipzig werden. Derzeit hält Josko Gvardiol diesen Rekord, der für 90 Millionen Euro zu Manchester City wechselte. Yan Diomande kam in der letzten Saison in 33 Bundesliga-Spielen zum Einsatz, erzielte 12 Tore, gab 9 Vorlagen und trug maßgeblich zur Champions-League-Qualifikation seines Teams bei.

Einer der besten Dribbler der Welt

Statistiken zufolge hat in der letzten Saison kein Spieler in der deutschen Meisterschaft höhere Werte als Diomande beim Überwinden von Gegenspielern erzielt. Seine Aktionen auf dem Platz und sein technisches Können erregten die Aufmerksamkeit vieler Top-Klubs. Derzeit nimmt der Spieler mit der Nationalmannschaft der Elfenbeinküste an der Weltmeisterschaft teil.

Goal.com schreibt, dass die Nationalmannschaft der Elfenbeinküste im Achtelfinale gegen Norwegen antritt. Obwohl Yan Diomande seine gesamte Aufmerksamkeit auf die Länderspiele richtet, wird erwartet, dass die Verhandlungen zwischen Paris Saint-Germain und RB Leipzig nach Ende des Turniers in die entscheidende Phase eintreten. Obwohl sein Vertrag bis 2030 läuft, ist sein Transfer dazu bestimmt, eines der spektakulärsten Ereignisse dieses Sommers zu werden.