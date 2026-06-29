Robert Lewandowski, einer der stärksten Stürmer des europäischen Fußballs im letzten Jahrzehnt, steht kurz davor, seine Karriere auf der anderen Seite des Ozeans fortzusetzen. Berichten zufolge hat sich der polnische Torjäger mit dem US-Club Chicago Fire geeinigt. Dieser Transfer wird erwartet, dass er das nächste große Ereignis für die MLS (Major League Soccer) seit der Ankunft von Lionel Messi wird. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Laut The Athletic hat sich der 37-jährige Stürmer auf einen Zweijahresvertrag mit Chicago Fire geeinigt. Robert Lewandowski wird nach Ablauf seines Vertrages bei Barcelona als Free Agent in die USA wechseln. Es ist anzumerken, dass es auch ernsthaftes Interesse vom italienischen Club AC Milan sowie aus Saudi-Arabien gab, doch der polnische Star entschied sich für Nordamerika.

Neue Herausforderung und hohes Gehalt

Lewandowski besuchte Anfang dieses Monats die Stadt Chicago, um sich persönlich mit der Infrastruktur und den Projekten des Clubs vertraut zu machen. Schätzungen zufolge wird er einer der bestbezahlten Spieler der Liga werden. Chicago Fire Cheftrainer Gregg Berhalter verbarg nicht seine Absicht, Weltstars ins Team zu holen. Seinen Worten zufolge wird Lewandowski nicht nur das Ansehen des Clubs, sondern der gesamten Liga steigern.

„Wir versuchen, Spieler von Weltklasse in den Kader zu integrieren. Die Verpflichtung eines Spielers der Klasse von Lewandowski wäre ein großes Geschenk für die Stadt Chicago. Wir sehen ihn in Bezug auf sein Können auf einer Stufe mit Lionel Messi“, betonte Berhalter.

Polen in Chicago und Zukunftspläne

Die große Zahl polnischer Einwanderer in Chicago könnte ebenfalls eine wichtige Rolle bei diesem Transfer spielen. Mit der Verpflichtung von Robert Lewandowski plant der Club, mehr Fans in das neue McDonald’s Park Stadion zu locken. Der polnische Stürmer verlässt Europa als echte Legende — in vier Jahren bei Barcelona konnte er seinen fünften Meistertitel gewinnen.

Interessanterweise möchte sich Chicago Fire nicht nur auf Lewandowski beschränken. Berichten zufolge plant der Club, mithilfe des Stürmers auch Verhandlungen mit seinem ehemaligen Bayern München Teamkollegen Leon Goretzka zu führen. Sollten diese Transfers zustande kommen, wird das Team aus Chicago über einen der stärksten Kader der MLS verfügen.