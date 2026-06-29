Die lebende Legende des Weltfußballs, Ronaldo Nazario, äußerte sich hochlobend über den Stürmer der französischen Nationalmannschaft und von Real Madrid, Kylian Mbappe. Nach einem glanzvollen Start bei der Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika bezeichnete der ehemalige Spieler, bekannt als "Il Fenomeno", den französischen Star als seinen Nachfolger. Laut Goal.com .

Mbappe erregte die Aufmerksamkeit der Experten, indem er in den ersten drei Spielen des Turniers vier Tore und zwei Vorlagen erzielte. Der Stürmer, der zur Hauptwaffe des von Didier Deschamps geführten Teams wurde, hat nicht nur die Fans, sondern auch einen der größten Torschützen der Fußballgeschichte in Staunen versetzt.

Das Geständnis der Legende

In einem Interview mit L'Equipe sprach Ronaldo über das fußballerische Erbe von Spielern wie Mbappe und Lionel Messi. Seiner Meinung nach erinnern Kylians Bewegungen auf dem Platz, seine Geschwindigkeit und seine Abschlussstärke an seine eigenen besten Jahre.

"Mbappes Spielstil erinnert mich an meine eigene Blütezeit. Er ist einer der größten Spieler von heute und ein natürlicher Nachfolger der Fußballlegenden. Er und Messi sind Spieler, die es verdienen, die besten Torschützen in der Geschichte des Turniers zu werden und über die Statistiken hinauszuwachsen", sagt die brasilianische Legende.

Glanzvoller Start bei der Weltmeisterschaft

Kylian Mbappe hat die Weltmeisterschaft 2026 sehr produktiv begonnen. Er erzielte einen Doppelpack im Spiel gegen Senegal und traf auch gegen den Irak zweimal ins Netz. Obwohl er im Spiel gegen Norwegen kein Tor erzielte, trug er mit zwei Vorlagen maßgeblich zum Sieg seines Teams bei.

Derzeit steht er in einem ernsthaften Wettbewerb mit Lionel Messi um den "Goldenen Schuh" und den "Goldenen Ball" für den besten Spieler des Turniers. Experten betonen, dass Mbappes körperliche Verfassung und technische Fähigkeiten ihn zu einer unaufhaltsamen Kraft machen.

Real Madrid Stars führen die Liste an

Interessanterweise führen bei der von den USA, Mexiko und Kanada ausgerichteten WM die Spieler von Real Madrid bei den erzielten Toren. Von den 11 Toren der Madrilenen entfallen 8 auf Kylian Mbappe und Vinicius Junior. Beide Stürmer haben jeweils vier Tore erzielt.

Die französische Nationalmannschaft bleibt aufgrund ihres Offensivpotenzials einer der Favoriten des Turniers. Es wird erwartet, dass Mbappes hervorragende sportliche Form den Weg der "Les Bleus" zum Titel erheblich erleichtern wird.