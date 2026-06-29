Leben im Zelt, Online-Prüfung: Mädchen aus Gaza gibt ihren Traum nicht auf

Obwohl das Leben im Gazastreifen durch den Krieg aus den Fugen geraten ist, kämpfen Tausende junge Menschen weiter für ihre Bildung und ihre Zukunft. Eine von ihnen ist die 18-jährige Dana Shabat, die trotz schwieriger Bedingungen jeden Tag einen langen Weg auf sich nehmen muss, um ihre Schulabschlussprüfungen abzulegen.

Für Dana ist diese Woche eine der wichtigsten Zeiten ihres Lebens. Sie absolviert die für ihren Schulabschluss entscheidenden Tawjihi (Abschluss-)Prüfungen. Dana war schon immer eine der begabtesten Schülerinnen. Ihr Notendurchschnitt lag nie unter 99 Prozent. Dennoch verhehlt sie nicht, dass sie vor den Prüfungen große Aufregung verspürt.

Sie sagt, dass genau diese Prüfungen ihre zukünftige Bestimmung festlegen werden. Dana schwankt derzeit noch zwischen Medizin, Finanzen oder Betriebswirtschaft. Sie träumt jedoch davon, hohe Ergebnisse zu erzielen, ein Stipendium für ein Auslandsstudium zu gewinnen und nach dem schweren Leben in Gaza eine neue Zukunft aufzubauen.

Dana hat den Krieg, der seit über zweieinhalb Jahren andauert, mit eigenen Augen miterlebt. Bei einem der Angriffe im Mai 2024 überlebte sie selbst, doch ihre Mutter Lina kam ums Leben. Seit Beginn des Krieges gab es Tausende palästinensische Opfer, und Dana hat die schweren Folgen dieser Tragödie zusammen mit ihrer Familie gespürt.

Sie lebte früher in Beit Hanun im Norden des Gazastreifens. Doch durch den Krieg wurde dieses Gebiet in Schutt und Asche gelegt. Derzeit lebt Dana mit den überlebenden Familienmitgliedern in einer Zeltstadt in Deir al-Balah.

Da viele Schulgebäude in Gaza zerstört oder zu vorübergehenden Unterkünften für Vertriebene umfunktioniert wurden, setzte Dana ihre Ausbildung aus der Ferne fort. Auch die Abschlussprüfungen wurden online organisiert.

Deshalb steht das Mädchen jeden Tag vor Sonnenaufgang auf und geht mit ihrem Vater Muhanna fast eine Stunde zu Fuß zu einem Café, in dem das Internet gut funktioniert. Nur dort besteht die Möglichkeit, die Prüfungen abzulegen.

„Ich hätte mir nie träumen lassen, dass die wichtigste Phase meines Lebens so verlaufen würde. Dass ich drei Jahre Bildung verloren habe, war schon schlimm genug. Ich musste alle Fächer selbstständig lernen. Jetzt ist selbst das Ablegen der Prüfung zu einer weiteren Sorge und Belastung geworden“, sagt Dana.

Dieses Jahr legen 37.000 palästinensische Schüler in Gaza die Tawjihi-Prüfungen ab. Zum ersten Mal seit Kriegsbeginn finden diese Prüfungen in Zusammenarbeit mit der Palästinensischen Autonomiebehörde im Westjordanland statt. Während die Schüler im Westjordanland die Prüfungen jedoch wie gewohnt in Schulgebäuden ablegen, sind alle Absolventen in Gaza gezwungen, die Tests online durchzuführen.

Dana schreibt heute ihre Physikprüfung. Dies gilt als eines ihrer schwierigsten Fächer.

„Physik erfordert sehr hohe Konzentration. Ich habe es hauptsächlich selbst gelernt. Einige Themen habe ich mit Hilfe von Privatlehrern und YouTube-Lektionen gemeistert“, sagt sie.

Wenn sie im Café ankommt, haben Dutzende Schüler wie Dana bereits ihre Plätze eingenommen. Sobald die Prüfung um 9:00 Uhr beginnt, öffnen alle die Online-Plattform auf ihren Handys und warten auf die Fragen. Jeder Schüler prüft besorgt die Internetgeschwindigkeit und die Stabilität der Verbindung. Danas Vater stellt sicher, dass der Cafébesitzer die Stromversorgung nicht unterbricht, und wartet dann draußen mit anderen Eltern.

Muhanna, der vor dem Krieg als Chemielehrer arbeitete, sagt, er habe alle seine Möglichkeiten für die Ausbildung seiner Tochter mobilisiert.

„Ich habe mein ganzes Geld ausgegeben, damit meine Tochter dieses wichtige Jahr erfolgreich besteht. Auch wenn es bedeutete, auf andere Bedürfnisse in unserer Familie zu verzichten, habe ich Privatlehrer für sie engagiert“, sagt er.

Muhanna erinnert sich schmerzlich daran, dass ihr Leben vor dem Krieg völlig anders war.

„Wir lebten in einem schönen Haus. Wir hatten ein stabiles Leben. Meine Frau und ich haben versucht, unseren Töchtern alle Bedingungen zu bieten. Jetzt ist alles weg. Wir leben in Zelten. Und die Kinder durchleben die wichtigste Phase ihres Lebens unter Bedingungen, die man sich kaum vorstellen kann“, sagt er.

Muhanna sagt, dass Dana und ihre ältere Schwester Hala derzeit auch für ihre drei kleinen Schwestern – Rama, Sara und Alma – sorgen. Die dreijährige Alma, die ihre Mutter während des Krieges verlor, verlor bei einem Angriff auch ihr rechtes Auge.

„Ihre Mutter war eine sehr gebildete Frau. Sie wollte, dass ihre Töchter ihre ganze Aufmerksamkeit nur auf die Bildung richten. Sie wussten nicht einmal, wie man richtig kocht, weil sie wollte, dass sie ihre ganze Zeit dem Lernen widmen. Wenn sie heute noch leben würde, wäre sie untröstlich, ihre Töchter in diesem Zustand zu sehen“, sagt Muhanna.

Zwei Stunden später kommt Dana aus der Prüfung.

„Wie lief die Prüfung?“, fragt ihr Vater sofort.

„Alles lief gut. Die Fragen waren fair. Diesmal hat auch das Internet gut funktioniert. Die Verbindung ist nicht wie bei der vorherigen Prüfung abgebrochen“, antwortet Dana.

Nach der Rückkehr ins Zelt wird sie von ihren Schwestern, Nachbarn und Verwandten empfangen. Alle sind neugierig, wie ihre Prüfung gelaufen ist. Aber Dana hat nicht einmal Zeit, sich auszuruhen. Um sich auf die nächste Prüfung vorzubereiten, bringt sie ihr Telefon und das ihres Vaters zu einer Ladestation. Der ständige Mangel an Strom ist ein weiteres Problem in ihrem Leben.

Dennoch hat Dana ihr Vertrauen in die Zukunft nicht verloren. Sie strebt danach, ein Mensch zu sein, der der Gesellschaft nützt, mehrere Sprachen zu lernen und in jedem Bereich, den sie wählt, hohe Ergebnisse zu erzielen.

Ihr größter Traum ist es, ein sicheres Leben zu führen und die Träume ihrer Mutter zu verwirklichen.

„Ich hoffe, dass unser Leiden in den Zelten eines Tages ein Ende hat. Und ich werde ein erfolgreicher Mensch, so wie meine Mutter es sich erträumt hat“, sagt Dana.