Unerwartete Empfehlung zum Transfer von Marcus Rashford zu Tottenham

Während das Transferfenster im englischen Fußball seinen Höhepunkt erreicht, sind die Diskussionen um Marcus Rashford, der seinen Platz bei Manchester United verloren hat, wieder aktuell geworden. Der ehemalige Spieler und bekannte Experte Jamie O'Hara hat die Führung von Tottenham aufgefordert, jede Chance zu nutzen, um den Stürmer zu verpflichten. Seiner Meinung nach könnte der Transfer von Rashford eines der profitabelsten Geschäfte für den Londoner Club vor der neuen Saison sein. Dies berichtete Goal.com Bericht heißt es.

Nachdem Marcus Rashford die letzten Saisons auf Leihbasis bei Aston Villa und Barcelona verbracht hat, gehört er derzeit nicht zu den Zukunftsplänen von Manchester United. Es heißt, dass Trainer Michael Carrick bereit sei, sich von dem Stürmer zu trennen. Daher wird erwartet, dass der Verein aus Manchester ihn zu einem relativ günstigen Preis ziehen lässt, um ihn von der Gehaltsliste zu streichen und die finanzielle Belastung zu senken.

Transferwert und finanzielle Situation

In einem Interview bei talkSPORT betonte Jamie O'Hara, dass dies eine ideale Gelegenheit für Tottenham sei. Seinen Berechnungen zufolge könnte der Transfer des Spielers etwa 30 Millionen Pfund kosten. Unter den aktuellen Marktbedingungen gilt dies als sehr niedriger Preis für einen erfahrenen Stürmer. O'Hara riet der Vereinsführung, nicht an den Gehältern des Spielers zu sparen und ihn so schnell wie möglich ins Team zu holen.

Rashfords Statistiken bei Manchester United sind beachtlich: 138 Tore und 79 Vorlagen in 426 Spielen. Seit Dezember 2024 kam er jedoch nicht mehr für die "Red Devils" zum Einsatz. Obwohl seine Karriere in Old Trafford beendet zu sein scheint, konnte der Spieler während seiner Leihzeiten beweisen, dass er immer noch auf hohem Niveau agiert.

Wiedergefundene sportliche Form

Nachdem Marcus Rashford in der letzten Saison mit Barcelona die La Liga gewonnen hatte, erzielte er in allen Wettbewerben 14 Tore und gab 14 Vorlagen. Dennoch nutzte der katalanische Club die Kaufoption von 26 Millionen Pfund nicht. Dies ebnete den Weg für Vereine wie Tottenham. Für das Londoner Team, das unter Roberto De Zerbi neu geformt wird, könnten Rashfords Erfahrung und Schnelligkeit sehr wertvoll sein.

Auch auf internationaler Ebene gewinnt Rashford seine Position zurück. Obwohl er die Euro 2024 verpasste, wurde er für die Qualifikationsspiele zur Weltmeisterschaft 2026 in die englische Nationalmannschaft berufen. Unter Thomas Tuchel überzeugte er in Spielen gegen Gegner wie Kroatien und Panama und erhöhte seine Trefferquote auf 19 Tore in 75 Länderspielen.

O'Hara glaubt, dass Rashford zum echten Star des Teams würde, wenn Tottenham diesen Transfer realisieren könnte. Seiner Meinung nach bleibt der Spieler ein Performer auf "hohem Niveau", und seine Motivation würde in einem neuen Team zweifellos steigen. Manchester United hingegen möchte durch seinen Verkauf den Kader ausmisten und Platz für neue Transfers schaffen.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Option Tottenham eine großartige Chance für Marcus Rashford ist, seine Karriere in der Premier League neu zu starten. Das Team unter Roberto De Zerbi strebt nach den Enttäuschungen der letzten Saison eine Rückkehr in die Top Vier an, und ein erfahrener Stürmer wie Rashford könnte ein wichtiger Baustein für dieses Ziel sein.