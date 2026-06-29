Kanadische Polizei löst Kontroverse durch KI-generiertes Bild aus

Die Polizei von Vancouver geriet unter heftige Kritik, nachdem sie einem Social-Media-Beitrag über beschlagnahmte Drogen ein durch KI (AI) generiertes Bild beigefügt hatte. Der Einsatz von Technologie durch Strafverfolgungsbehörden bei der Präsentation von Beweisen hat zu öffentlichem Misstrauen und hitzigen Debatten geführt. Dies berichtet Ixbt.com Bericht heißt es.

Das auf der offiziellen X-Seite veröffentlichte Bild sollte beschlagnahmtes Bargeld und Drogen zeigen. Obwohl das Bild auf den ersten Blick realistisch wirkte, bemerkten aufmerksame Nutzer sofort Fehler, die typisch für generative Modelle sind. Insbesondere wurde festgestellt, dass 50-Dollar-Scheine die Aufschrift „20“ trugen und einer der 100-Dollar-Scheine anstelle des Nennwerts lediglich die Zahlen „00“ zeigte.

Sergeant Adam Donaldson von der Polizei Vancouver kommentierte den Vorfall in einem Interview mit CTV News. Seinen Angaben zufolge wurde die AI eingesetzt, um die Namen der Beschuldigten aus dem Bild zu entfernen und personenbezogene Daten zu verbergen. Diese Erklärung überzeugte die Öffentlichkeit jedoch nicht, da das Originalfoto lediglich eine einfache Beweismittelsammlung war, die mit einem Marker auf Karton geschrieben wurde.

Vertrauenskrise und KI-Fehler

Dieser Vorfall hat erneut die Risiken des Einsatzes generativer Technologien in der Arbeit von Strafverfolgungsbehörden aufgezeigt. Social-Media-Nutzer warfen der Polizei vor, das Vertrauen in den Ermittlungsprozess zu untergraben. Experten sind der Meinung, dass selbst kleine Bearbeitungen die Entscheidung einer Jury im Gerichtsverfahren beeinflussen oder die Echtheit von Beweisen infrage stellen können.

Später löschten Polizeivertreter das mit AI bearbeitete Bild und ersetzten es durch das Originalfoto, bei dem personenbezogene Daten weggeschnitten (gecroppt) wurden. Das Löschen und Bearbeiten des Beitrags führte jedoch zu noch mehr sarkastischen Kommentaren und Zweifeln unter den Nutzern.

In den letzten Jahren nehmen weltweit die Fälle zu, in denen Polizeibeamte ChatGPT und andere neuronale Netze zum Ausfüllen von Dokumenten, zur Analyse von Überwachungsdaten und sogar zur Verarbeitung von Beweismitteln nutzen. Der Vorfall in Vancouver beweist, dass solche Methoden nicht nur zu technischen Fehlern, sondern auch zu fundamentalen Problemen bei der Transparenz des Rechtssystems führen.

Dieses Thema ist auch für Nutzer in Usbekistan relevant, da digitale Beweise und deren Unversehrtheit zu einem wichtigen Teil der modernen Jurisprudenz werden. Experten betonen die Notwendigkeit, strenge Ethikrichtlinien und Regeln für den Einsatz generativer Technologien durch Strafverfolgungsbehörden zu entwickeln.