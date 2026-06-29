Romario wählt die Stars und stellt sich über Messi

·54·Sport
Romario wählt die Stars und stellt sich über Messi

Die brasilianische Fußballlegende Romario machte eine Schnellwahl zwischen berühmten Fußballern. Das Frage-Antwort-Spiel zwischen Stars wie Bellingham, Pedri, Haaland, Ronaldo und Mbappé endete mit einer unerwarteten und lustigen Antwort.

Der ehemalige Stürmer entschied sich in fast allen Vergleichen für Lionel Messi. Doch als es um ihn selbst ging, änderte er sofort seine Meinung.

Zuerst setzte sich Olise durch

Ein Journalist schlug Romario vor, eine Auswahl zwischen mehreren talentierten Spielern des modernen Fußballs zu treffen.

Zuerst wählte er Michael Olise gegenüber Jude Bellingham. Dann stellte er Olise über Désiré Doué.

Als Olise jedoch mit Pedri verglichen wurde, bevorzugte Romario den spanischen Mittelfeldspieler.

Haaland wurde nach Pedri gewählt

Romario stellte Pedri über Bruno Fernandes. Doch als Erling Haaland an der Reihe war, änderte sich die Wahl des Brasilianers.

Er fand Haaland besser als:

  • Pedri;

  • Mohamed Salah

und andere.

Doch im Vergleich des norwegischen Stürmers mit Cristiano Ronaldo entschied sich Romario für den portugiesischen Star.

Messi war allen Rivalen überlegen

In der Wahl zwischen Cristiano Ronaldo und Lionel Messi bevorzugte Romario den Argentinier.

Danach wurde eine Reihe von Stars gegen Messi genannt:

  • Neymar;

  • Harry Kane;

  • Ousmane Dembélé;

  • Kylian Mbappé;

  • Lamine Yamal;

  • Vinícius Júnior.

Romario stellte Messi über sie alle.

So wurde Messi zum fast absoluten Sieger des Frage-Antwort-Spiels.

Unerwartete Antwort auf die letzte Frage

In der letzten Frage verglich der Journalist Lionel Messi mit Romario selbst.

Die brasilianische Legende überlegte diesmal nicht lange:

"Romario!", antwortete er lachend.

Diese Antwort wurde zum interessantesten Teil des Gesprächs und zog die Aufmerksamkeit der Fans auf sich.

Die Legende wählte sich scherzhaft selbst

Romarios Entscheidungen zeigten, dass er Messi sehr hoch schätzt. Doch der ehemalige brasilianische Stürmer bewies bei der letzten Frage sein berühmtes Selbstvertrauen und seinen humorvollen Stil.

Es ist sicher, dass unter den Fußballfans eine neue Debatte ausbrechen wird: Ist Messi wirklich allen genannten Spielern überlegen oder liegt Romarios letzte Wahl näher an der Wahrheit?

Wer war Ihrer Meinung nach stärker, Messi oder Romario? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und senden Sie den Artikel an Fußballfans.

RomarioLionel MessiErling HaalandKylian Mbappé
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Quaresma kritisiert Portugal scharf: „Sie haben Angst, Risiken einzugehen“Quaresma kritisiert Portugal scharf: „Sie haben Angst, Risiken einzugehen“Heute, 07:02Zico zwischen zwei Welten vor dem Spiel Brasilien gegen JapanZico zwischen zwei Welten vor dem Spiel Brasilien gegen JapanHeute, 06:50MLS-Transfer-Bombe: Lewandowski wechselt zu Chicago FireMLS-Transfer-Bombe: Lewandowski wechselt zu Chicago FireHeute, 06:34Treffer in der 90+2. Minute entscheidet: Kanada zieht ins Achtelfinale einTreffer in der 90+2. Minute entscheidet: Kanada zieht ins Achtelfinale einHeute, 06:27Ronaldo: Kylian Mbappe erinnert mich an meine beste ZeitRonaldo: Kylian Mbappe erinnert mich an meine beste ZeitHeute, 02:33Unerwartete Empfehlung zum Transfer von Marcus Rashford zu TottenhamUnerwartete Empfehlung zum Transfer von Marcus Rashford zu TottenhamHeute, 02:12
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Bekanntes Medium sagt den Sieger der kommenden Weltmeisterschaft voraus
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Manchester City schreibt über Husanovs Spiel gegen Kanada
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Usbekische Kinder werden Weltmeister in Warschau
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier