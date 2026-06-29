MLS-Transfer-Bombe: Lewandowski wechselt zu Chicago Fire

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MLS-Transfer-Bombe: Lewandowski wechselt zu Chicago Fire

Die US-Fußballplätze bereiten sich darauf vor, eine weitere lebende Legende zu begrüßen. Der ehemalige Star von Barcelona und Bayern München, der berühmte Stürmer Robert Lewandowski wird seine Karriere in der MLS (Major League Soccer) fortsetzen.

Dies berichtete der zuverlässigste Insider der Fußballwelt, Fabrizio Romano mit seiner traditionellen Phrase „Here we go!“.

Transferdetails: Vertrag bereit!

Dem Insider zufolge wurde die Transferfrage zwischen den Parteien vollständig geklärt und eine Einigung erzielt.

Die offiziellen Dokumente werden voraussichtlich innerhalb von 24 Stunden unterzeichnet. Bemerkenswert ist, dass der 37-jährige polnische Torjäger dem US-Club Chicago Fire ohne Ablösesumme, also als Free Agent beitreten wird.

Leva ist immer noch in Topform

Trotz seines Alters von 37 Jahren beweist Robert immer wieder, dass er in Europa noch immer Fußball auf höchstem Niveau spielen kann. Seine Statistiken in der spanischen La Liga im Trikot von Barcelona in der vergangenen Saison waren wie folgt:

  • Einsätze: 31 Spiele

  • Erzielte Tore: 14 Tore

  • Vorlagen (Assists): 2

Nun wird dieser geschickte Torjäger zum neuen Gesicht des Fußballs in Chicago. Nach Lionel Messi und Olivier Giroud haben die MLS-Fans die Möglichkeit, einem weiteren legendären Stürmer live zuzusehen.

Teile diese Neuigkeit mit deinen Freunden, die Fans der MLS und von Lewandowski sind!

Robert LewandowskiBarcelona
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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