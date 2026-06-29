Treffer in der 90+2. Minute entscheidet: Kanada zieht ins Achtelfinale ein

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Treffer in der 90+2. Minute entscheidet: Kanada zieht ins Achtelfinale ein

Das erste Spiel der K.o.-Runde der Weltmeisterschaft 2026 hielt die Fans bis zu den letzten Sekunden in Spannung. Ein einziges Tor am Ende der regulären Spielzeit entschied über das Schicksal des harten Kampfes zwischen Südafrika und Kanada.

Beide Mannschaften agierten während des Spiels vorsichtig. Doch gerade als alle mit einer Verlängerung rechneten, bescherte Stephen Eustáquio Kanada einen historischen Sieg.

Keine Tore in den 90 Minuten

Südafrika und Kanada agierten von den ersten Spielminuten an diszipliniert in der Defensive.

Obwohl beide Teams versuchten, gefährliche Situationen zu kreieren, gelang es ihnen über einen Großteil der regulären Spielzeit nicht, die Torhüter zu überwinden. Das Spiel schien auf eine Verlängerung zuzusteuern.

Eustáquios Treffer bringt Kanada den Sieg

In der Nachspielzeit der zweiten Halbzeit startete Kanada einen entscheidenden Angriff.

In der 90+2. Minute schoss Stephen Eustáquio präzise und traf das südafrikanische Tor.

Das einzige Tor in den letzten Minuten sicherte Kanada das Ticket für das Achtelfinale.

Südafrika schaffte es in der verbleibenden kurzen Zeit nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen — 0:1.

WM 2026. Sechzehntelfinale

Südafrika — Kanada — 0:1

Tor: Eustáquio, 90+2.

Südafrika: Williams, Mudau, Okocha, Mbokazi, Modiba, Mokoena, Sithole, Maseko (Moremi, 86), Mofokeng (Mbata, 46), Appollis, Makgopa (Rayners, 86).

Kanada: Crepo, Johnston, Bombito (Sigour, 59), Cornelius, Larea, Buchanan (Davies, 75), Saliba (De Fougerol, 59), Eustáquio, Millar (Shaffelburg, 70), Oluwaseyi (Promise David, 70), Jonathan David.

Wer wird Kanadas nächster Gegner?

Die kanadische Nationalmannschaft trifft im Achtelfinale auf den Sieger der Partie Niederlande — Marokko.

Da beide potenziellen Gegner in der Gruppenphase ihre Stärke bewiesen haben, erwartet die Kanadier die nächste, noch schwierigere Prüfung.

Das erste Drama der Playoffs

Dieses Spiel hat gezeigt, dass in der K.o.-Runde eine einzige Chance über das Schicksal im gesamten Turnier entscheiden kann.

Südafrika leistete über 90 Minuten lang Widerstand, doch ein einziger Treffer in der letzten Sekunde beendete die Teilnahme des Teams an der Weltmeisterschaft.

Gegen wen hätte Kanada Ihrer Meinung nach im Achtelfinale bessere Siegchancen: Niederlande oder Marokko? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie den Artikel mit Fußballfans.

KanadaSüdafrikaSteven EstacioNiederlande
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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