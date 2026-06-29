Zico zwischen zwei Welten vor dem Spiel Brasilien gegen Japan

Das Achtelfinale der Weltmeisterschaft zwischen Brasilien und Japan wird für Zico kein gewöhnliches Fußballspiel sein. Die brasilianische Fußballlegende erklärte, dass er sein Heimatland anfeuern wird, gab jedoch zu, dass er nicht enttäuscht wäre, wenn Japan gewinnen würde.

Der Grund ist einfach: Zicos Karriere als Spieler und Trainer ist eng mit Japan verbunden.

Brasilien ist seine Heimat, Japan sein zweites Fußballzuhause

Zico spielte von 1991 bis 1994 in Japan. Er trat für den Club Kashima Antlers an und bekleidete später verschiedene Positionen in diesem Team.

Von 2002 bis 2006 war Zico Cheftrainer der japanischen Nationalmannschaft.

Aus diesem Grund weckt das Spiel zwischen Brasilien und Japan besondere Emotionen in ihm.

«Natürlich werde ich Brasilien anfeuern»

Zico verbarg seine Wahl vor dem Spiel nicht. Er betonte, dass er als Brasilianer seine Landsleute unterstützen werde.

«Natürlich werde ich Brasilien anfeuern. Könnte es eine schwierigere Situation geben, als die japanische Nationalmannschaft in einem Spiel gegen Brasilien zu coachen? Ich war zweimal in einer solchen Situation», sagte er.

Diese Worte zeigten erneut seine Liebe zum Fußball beider Länder.

Er wird nicht traurig sein, selbst wenn Japan gewinnt

Wenn Brasilien gewinnt, wird Zico dies natürlich mit Freude aufnehmen. Sollte Japan jedoch eine Sensation schaffen, sagte der legendäre Fußballer, dass er über dieses Ergebnis nicht schwer leiden würde.

«Wenn Brasilien gewinnt, wäre das großartig, da ich Brasilianer bin. Aber wenn sie verlieren, werde ich nicht traurig sein. Denn ein Teil von mir steckt auch im japanischen Fußball», zitierte Globo ihn.

Zico hinterließ tiefe Spuren im japanischen Fußball

Die Verbindung des brasilianischen Experten zum japanischen Fußball beschränkt sich nicht nur auf einige Jahre der Tätigkeit.

Seine wichtigsten Karrierestationen:

Zeitraum Tätigkeit 1991–1994 Spieler in Japan 2002–2006 Cheftrainer der japanischen Nationalmannschaft Folgende Jahre Verschiedene Positionen bei Kashima Antlers

Zico gilt als einer der bekanntesten ausländischen Fußballfunktionäre, die zur Popularisierung und Entwicklung des Fußballs in Japan beigetragen haben.

Kein Platz für Emotionen in den Playoffs

Brasilien geht als Favorit in das Achtelfinale. Japan kann jedoch durch diszipliniertes Spiel und die Fähigkeit zu überraschenden Ergebnissen eine ernsthafte Gefahr darstellen.

Für Zico wird unabhängig vom Ergebnis eines der ihm nahestehenden Teams in die nächste Runde einziehen.

Glauben Sie, dass Brasilien seinen Status bestätigen wird oder dass Japan eine große Sensation schafft? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare und senden Sie den Artikel an Fußballfans.