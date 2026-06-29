Quaresma kritisiert Portugal scharf: „Sie haben Angst, Risiken einzugehen“

Ricardo Quaresma war mit dem torlosen Unentschieden der portugiesischen Nationalmannschaft gegen Kolumbien nicht zufrieden. Der ehemalige Fußballer betonte, dass zwar genügend Können und Talent im Team vorhanden seien, es auf dem Platz jedoch an Leidenschaft, Mut und Kreativität fehle.

Während Portugal im Achtelfinale eine harte Prüfung gegen Kroatien erwartet, könnten Quaresmas Kritiken unter den Fans für große Diskussionen sorgen.

Torloses Unentschieden gegen Kolumbien

Im letzten Spieltag der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 trennten sich Portugal und Kolumbien 0:0 unentschieden.

Quaresma gab an, dass er das Spiel direkt im Stadion verfolgt habe und mit dem Einsatz seiner Landsleute unzufrieden gewesen sei.

"Dem Team fehlen Freude und Kreativität. Es gibt keine Leidenschaft, und der Mut, der uns immer ausgezeichnet hat, ist nicht zu sehen", sagte er.

"Sie sahen müde und demoralisiert aus"

Der ehemalige portugiesische Mittelfeldspieler legte mehr Wert auf die psychische Verfassung der Spieler als auf ihren physischen Zustand.

Seiner Meinung nach agierte das Team auf dem Platz nicht selbstbewusst und zeigte nicht genügend Charakter, um den Gegner unter Druck zu setzen.

"Ich hatte die Gelegenheit, das Spiel vom Stadion aus zu verfolgen. Sie wirkten müde und demoralisiert. Auch der Charakter fehlt", sagte Quaresma.

Talent ist vorhanden, aber das Risiko fehlt

Quaresma sagte, dass er nicht an der Qualität der Spieler im portugiesischen Kader zweifle. Er betonte jedoch, dass bei einem großen Turnier wie der Weltmeisterschaft individuelles Talent allein nicht ausreiche.

Er zählte die folgenden fehlenden Aspekte im Team auf:

Freude und Leidenschaft;

Kreativität;

Mut;

Charakter;

Risikobereitschaft;

ein starker Siegeswille.

"Die Spieler haben genug Können und Talent. Aber sie haben Angst, Risiken einzugehen", sagte er im Äther von LiveModeTV.

Wird ein solches Spiel gegen Kroatien ausreichen?

Portugal trifft im Achtelfinale auf die kroatische Nationalmannschaft.

Das Spiel beginnt am 3. Juli um 04:00 Uhr Taschkent-Zeit. Kroatien ist bekannt für seine große Erfahrung in den Play-off-Spielen und seinen Kampfgeist bis zum Ende.

Sollte Portugal daher das vorsichtige Spiel gegen Kolumbien wiederholen, könnte es ernsthafte Schwierigkeiten haben, in die nächste Runde einzuziehen.

Eine ernste Warnung vor den Play-offs

Quaresmas Kritik war eine Art Warnung für Portugal vor dem entscheidenden Spiel.

Das Team verfügt über viele hochkarätige Spieler, aber aus Sicht des ehemaligen Mittelfeldspielers müssen sie auf dem Platz freier, mutiger und risikofreudiger agieren.

Glauben Sie, dass Portugal im Spiel gegen Kroatien umschalten und seine wahre Stärke zeigen kann? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und senden Sie den Artikel an Fußballfans.