Der argentinische Fußballverband (AFA) hat eine mündliche Einigung über die Verlängerung des aktuellen Vertrages mit Nationaltrainer Lionel Scaloni erzielt. Diese Entscheidung ist auf die enormen Erfolge der „Albiceleste“ in den letzten Jahren und den Wunsch zurückzuführen, die Stabilität im Team zu bewahren. Gemäß der neuen Vereinbarung wird erwartet, dass der Spezialist die Mannschaft bis zum Ende der Weltmeisterschaft 2030 führen wird. Dies berichtet Goal.com Meldung berichtet.

Laut dem ESPN Mundial-Journalisten Diego Monroig wurden die Verhandlungen zwischen den Parteien abgeschlossen, während sich die Nationalmannschaft auf die Weltmeisterschaft in Nordamerika zubewegt. Die AFA-Führung ist mit Scalonis Arbeit vollkommen zufrieden und sieht in ihm das Fundament eines langfristigen Projekts. Derzeit besteht zwischen dem Trainer und dem Verband ein „mündlicher Pakt“ über eine Zusammenarbeit bis 2031.

Stabilität und neue Ziele

Obwohl eine klare Entscheidung über die Zukunft getroffen wurde, möchte Lionel Scaloni nicht, dass diese Nachricht die Spieler während des laufenden Wettbewerbs ablenkt. Daher wurden die offizielle Unterzeichnung und die Bekanntgabe des Vertrages bis zum Ende des Turniers verschoben. Der Trainer konzentriert seine gesamte Aufmerksamkeit auf die Verteidigung des Meistertitels.

Laut Goal.com ist Scaloni einer der erfolgreichsten Trainer in der Geschichte des argentinischen Fußballs geworden. Unter seiner Leitung erzielt das Team nicht nur Ergebnisse, sondern hat auch eine perfekte Balance zwischen Stars wie Lionel Messi und jungen Talenten gefunden. Dies ist der Hauptfaktor, der Argentiniens Hegemonie auf der internationalen Bühne sichert.

Scalonis Statistiken sind in der Tat beeindruckend: In 99 Spielen an der Spitze hat er 72 Siege errungen, 18 Unentschieden verzeichnet und nur 9 Niederlagen hinnehmen müssen. Das nächste Spiel wird für den Spezialisten ein Jubiläum sein – sein 100. Spiel als Nationaltrainer.

Architekt historischer Siege

Nachdem er das Team 2018 übernommen hatte, erfüllte Scaloni in kurzer Zeit die langjährigen Träume des argentinischen Volkes. Die Liste der unter seiner Leitung erreichten Erfolge ist beachtlich:

Gewinner der Copa América 2021 und 2024;

Der Finalissima-Pokal 2022;

Der historische Sieg bei der Weltmeisterschaft 2022 in Katar.

Diese Erfolgsserie beendete Argentiniens lange Zeit ohne Titel. Nun möchte die AFA diese „goldene Ära“ so lange wie möglich fortsetzen. Die neue Vereinbarung ermöglicht es Scaloni, das Team nicht nur 2026, sondern auch bei der Weltmeisterschaft 2030 zu führen, was im modernen Fußball ein seltenes Vorkommnis ist.