Das Scheitern der saudischen Nationalmannschaft beim Einzug in die K.-o.-Runde der Weltmeisterschaft 2026 hat zu ernsthaften Veränderungen im Fußball des Landes geführt. Der Präsident des Fußballverbandes, Yasser Al-Mishal, gab seinen Rücktritt bekannt und übernahm die volle Verantwortung für das misslungene Ergebnis.

Der Funktionär, der den Verband seit 2019 leitete, entschuldigte sich offen bei den Fans und kündigte an, dass der Prozess zur Wahl einer neuen Führung beginnen werde.

Saudi-Arabien schaffte es nicht in die K.-o.-Runde

Die Mannschaft unter der Leitung von Georgios Donis konnte in der Gruppenphase nicht die erwarteten Ergebnisse erzielen.

Die Saudis:

Remis 1:1 gegen Uruguay;

Remis 0:0 gegen Kap Verde;

Niederlage 0:4 gegen Spanien.

Damit verpasste das Team das Ticket für die nächste Runde.

«Wir haben alles getan, was in unserer Macht stand»

Yasser Al-Mishal betonte, dass die Verbandsführung alle Möglichkeiten ausgeschöpft habe, um den saudischen Fußball zu entwickeln.

«Meine Kollegen und ich haben alles getan, was uns möglich war, für die Entwicklung des saudischen Fußballs. Wir haben aufrichtig versucht, die Träume und Hoffnungen unseres Landes und unserer Fans zu verwirklichen», sagte er.

Doch das Verpassen der K.-o.-Runde bei der Weltmeisterschaft entsprach nicht den gesetzten Zielen.

Er übernahm die volle Verantwortung

Der Verbandspräsident versuchte nicht, das Ergebnis mit Ausreden zu rechtfertigen. Im Gegenteil, er übernahm persönlich die Verantwortung für das Scheitern.

«Ich übernehme dafür die volle Verantwortung und entschuldige mich bei allen, die ein besseres Ergebnis von der Nationalmannschaft erwartet haben», sagte Al-Mishal.

Seine Erklärung löste in der Fußballgemeinschaft des Landes große Diskussionen aus.

Rücktritt vor Ende der Amtszeit

Yasser Al-Mishal gab bekannt, dass er auf den Verbleib im Amt bis zum Ende seiner Amtszeit verzichtet.

Ihm zufolge wird nun der Prozess zur Wahl einer neuen Zusammensetzung des Verwaltungsrats auf der Grundlage der festgelegten Regeln und Vorschriften beginnen.

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Beginnt eine neue Ära im saudischen Fußball?

Der Rücktritt des Verbandspräsidenten deutet darauf hin, dass im saudischen Fußball umfassende Reformen eingeleitet werden könnten.

Das Land hat in den letzten Jahren massiv in den Fußball investiert und sich hohe internationale Ziele gesetzt. Daher war das Ausscheiden der Nationalmannschaft in der Gruppenphase ein schwerer Schlag für die Führung.

Nun steht die neue Führung vor der Aufgabe, die Nationalmannschaft wieder aufzubauen, das Vertrauen der Fans zurückzugewinnen und bei zukünftigen Großturnieren würdige Ergebnisse zu erzielen.

Glauben Sie, dass der Rücktritt des Verbandspräsidenten die richtige Entscheidung war, oder liegt das Problem nicht nur an der Führung? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare und teilen Sie diesen Artikel mit Fußballfans.