Xiaomi stellt neues Massagegerät mit Muskelerwärmungsfunktion vor

Der chinesische Tech-Gigant Xiaomi aktualisiert seine Gadget-Reihe für einen gesunden Lebensstil. Unter der Marke Mijia hat das Unternehmen das neue Mijia Long Handle Fascia Gun 3 Heat Edition vorgestellt, das nicht nur massiert, sondern auch über eine Muskelerwärmungsfunktion verfügt. Dieses Gerät richtet sich an Sportler und Büroangestellte, um körperliche Verspannungen effektiver zu lösen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Das Hauptmerkmal des neuen Modells ist die im Namen enthaltene Heat Edition Funktion. Das Gerät verfügt über drei Temperaturstufen, die eine Erwärmung der Muskeln während des Massagevorgangs ermöglichen. Laut ixbt.com verbessert dieser Ansatz die Durchblutung und löst Muskelermüdung schneller als herkömmliche Massagegeräte.

Konstruktion und Bedienkomfort

Die Xiaomi-Ingenieure haben besonderes Augenmerk auf die Ergonomie des Geräts gelegt. Das Massagegerät besitzt ein gebogenes Gehäuse in Form der Zahl „7“, wodurch der Benutzer auch schwer erreichbare Körperstellen selbstständig massieren kann. Im Lieferumfang sind lange und kurze Griffe enthalten, die je nach Bedarf schnell gewechselt werden können.

Mit dem langen Griff kann der Benutzer den Lendenbereich, die Schultern und die Schulterblattregion ohne fremde Hilfe massieren. Der kurze Griff bietet Komfort bei der Bearbeitung der Arm-, Oberschenkel- und Wadenmuskulatur. Zudem sind drei austauschbare Aufsätze für verschiedene Muskelgruppen im Set enthalten.

Technische Daten und Leistung

Im Inneren des Geräts ist ein bürstenloser (brushless) Elektromotor installiert, der eine Druckkraft von bis zu 12 kg liefert. Die Schlagtiefe der Massage beträgt 6 mm, was ausreicht, um tiefe Unterhautgewebe zu erreichen. Den Benutzern stehen drei Geschwindigkeitsstufen und zwei Betriebsmodi zur Verfügung — konstante sowie variable Schlagfrequenz.

Was die Autonomie betrifft, so verfügt das Mijia Long Handle Fascia Gun 3 Heat Edition über folgende Merkmale:

Akku mit 1900 mAh Kapazität;

Bis zu 30 Tage Nutzung mit einer einzigen Ladung;

Aufladung über einen modernen USB Type-C Port;

Kompaktes und leichtgewichtiges Gehäuse.

Das neue Gadget kommt ab dem 1. Juli auf dem chinesischen Markt für etwa 75 US-Dollar (499 Yuan) in den Verkauf. In Anbetracht der Popularität von Xiaomi-Massagegeräten auf dem usbekischen Markt ist zu erwarten, dass dieses Modell bald in lokalen Einzelhandelsgeschäften und Online-Shops erscheinen wird.