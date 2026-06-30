John Barnes: Unterschied zwischen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo im Teamgefüge sichtbar

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John Barnes: Unterschied zwischen Lionel Messi und Cristiano Ronaldo im Teamgefüge sichtbar

Die Rivalität zwischen den beiden Legenden des Fußballs — Lionel Messi und Cristiano Ronaldo — hat eine neue Stufe erreicht, nicht nur bei der Anzahl der Tore auf dem Platz, sondern auch in ihrer psychologischen Wirkung auf das Team. Die englische Fußballlegende John Barnes bezeichnete die Situation rund um Cristiano Ronaldo als „eine Katastrophe mit Ansage“, während er die Chancen der portugiesischen Nationalmannschaft in der K.-o.-Runde bewertete. Dies berichtete Goal.com Nachrichten berichtet.

Laut Barnes gibt es zwischen Lionel Messi und seinen Mitspielern in der argentinischen Nationalmannschaft eine starke, auf gegenseitigem Respekt basierende Verbindung. Dies trägt zum Gesamterfolg des Teams bei. Im Gegensatz dazu können Cristiano Ronaldos Verhalten und seine Reaktionen auf dem Platz im portugiesischen Lager zu Missverständnissen und Spannungen unter den Mitspielern führen.

Portugal und Ronaldo: Risiko interner Konflikte

Laut Goal.com lobte John Barnes das Können der Stars im portugiesischen Kader, insbesondere Spieler wie Bruno Fernandes. Der Experte betonte jedoch, dass Cristiano Ronaldos Tendenz, sich immer selbst in den Vordergrund zu stellen, den Teamzusammenhalt beeinträchtigen könnte. Besonders in wichtigen Spielen könnte es leicht zu einem ernsthaften Konflikt kommen, falls der Trainer entscheidet, ihn auf der Ersatzbank zu lassen.

Die portugiesische Nationalmannschaft beendete die Gruppenphase mit fünf Punkten und zog hinter Kolumbien als Zweiter in die Playoffs ein. Obwohl Cristiano Ronaldo im Spiel gegen die Nationalmannschaft von Usbekistan, das 5:0 endete, einen Doppelpack erzielte, wecken seine Gesamtleistung und sein Umgang mit den Mitspielern bei Experten Zweifel. Barnes sagt, dass Lionel Messis Erfolge zusätzlichen Druck auf Ronaldos Psyche ausüben und seine Anspruchshaltung weiter steigern.

Messi — Argentiniens einende Kraft

Die argentinische Nationalmannschaft schaffte es, in der Gruppenphase das Maximum von 9 Punkten zu sammeln. Kapitän Lionel Messi bewies mit sechs Toren in drei Spielen, dass er in einer hervorragenden sportlichen Form ist. Barnes merkte an, dass Messis Bescheidenheit und sein Respekt gegenüber den Mitspielern Argentinien zu einer geschlossenen Einheit gemacht haben.

"Lionel Messi läuft vielleicht nicht viel auf dem Platz, aber seine Mitspieler akzeptieren das. Denn sie lieben Messi und geben alles für ihn. In Portugal ist die Situation anders: Wenn Ronaldo den Ball nicht annehmen kann oder sein Spiel nicht läuft, zeigt er seine Unzufriedenheit offen, was sich negativ auf die Stimmung der anderen Spieler auswirkt", sagt der ehemalige englische Fußballer.

Abschließend lässt sich sagen, dass in den entscheidenden Phasen der Weltmeisterschaft der Teamzusammenhalt wichtiger sein kann als individuelles Können. Barnes' Prognosen zufolge könnte Messis Gelassenheit Argentinien einen Vorteil verschaffen, während Ronaldos Ambitionen für Portugal unerwartete Probleme mit sich bringen könnten.

Lionel MessiCristiano RonaldoArgentinienPortugalFußball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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