Am Kosmodrom Baikonur hat eine wichtige Phase für die Lieferung der nächsten Fracht an die Internationale Raumstation (ISS) begonnen. Das russische Frachtschiff Progress MS-35 wurde aus der Langzeitlagerung geholt und wird für die abschließenden Vorflugtests vorbereitet. Diese Mission ist von strategischer Bedeutung, um Forscher im Weltraum mit notwendigen Ressourcen und technischer Ausrüstung zu versorgen. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Wie die Pressedienste von Roskosmos und der Raketen-Weltraumkorporation Energia mitteilten, begannen die technischen Arbeiten am 30. Juni 2026 im Montage- und Testkorpus. Das Fahrzeug befand sich seit April dieses Jahres in einer speziellen Lagerung (Konservierung). Nun prüfen Ingenieure und Spezialisten alle Systeme des Schiffes erneut.

In der ersten Phase der Vorbereitung inspizierten Spezialisten der Energia-Korporation das Schiff visuell und bestätigten die Integrität des Rumpfes und wichtiger Details. Insbesondere wurden der Zustand der Solarpaneele, die als Energiequelle im Weltraum dienen, und deren Öffnungsmechanismen sorgfältig geprüft. Zudem wurden erste Tests zur Funktionsfähigkeit der Bord-Systeme erfolgreich abgeschlossen.

Technische Tests und Kontrolle der Funksysteme

Die nächste Phase, die bis Ende Juli andauern wird, umfasst komplexere technologische Prozesse. Die Progress MS-35 wird in einer speziellen anechoischen Kammer platziert. Dies ist notwendig, um Weltraumbedingungen zu simulieren und die Funktionsweise der radiotechnischen Geräte des Schiffes zu bestimmen.

Während der Tests in der anechoischen Kammer werden folgende Systeme geprüft:

Die Steuerungssysteme und Navigationsgeräte des Schiffes;

Antennen zur Kommunikation mit dem Bodenzentrum;

Automatisierte Funksysteme, die das Annähern und Andocken an die Internationale Raumstation gewährleisten.

Das im zentralasiatischen Raum gelegene Kosmodrom Baikonur bleibt ein Haupttor für die weltweite Astronautik. Schiffe der Progress-Serie sind für ihre Zuverlässigkeit bekannt und liefern Treibstoff, Sauerstoff, Lebensmittel und für wissenschaftliche Experimente benötigte Geräte an die ISS.

Laut ixbt.com wird das Schiff bei erfolgreichem Verlauf aller Tests termingerecht ins All starten. Derzeit widmen Spezialisten der Sicherheit jedes Details besondere Aufmerksamkeit, da jede kleine Fehlfunktion im Weltraum ein Risiko für riesige Projekte darstellen kann.