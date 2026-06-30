Michael Owen: Harry Kane ist der beste Stürmer der englischen Geschichte, aber seine Wahl war ein Fehler

Der ehemalige Star der englischen Nationalmannschaft und des FC Liverpool sowie Ballon d'Or-Gewinner Michael Owen hat eine überraschende Aussage über einen der größten Stars des modernen Fußballs, Harry Kane, gemacht. Nach Owens Meinung ist der Stürmer, der derzeit für den FC Bayern München spielt, der größte Torjäger in der Geschichte des englischen Fußballs. Der Experte bezeichnete den Wechsel des Spielers in die deutsche Liga jedoch als den größten strategischen Fehler seiner Karriere. Dies berichtet Goal.com berichtet .

In einem Artikel für die Daily Mail gab Owen zu, dass er früher an Harry Kanes Fähigkeiten gezweifelt hatte. Seiner Meinung nach hat Kane im Laufe der Zeit bewiesen, dass er durch harte Arbeit und unermüdlichen Einsatz zum gefährlichsten Stürmer der Welt geworden ist. Owen lobte Kane nicht als Naturtalent, sondern als einen Profi, der sich selbst erschaffen hat.

Das Niveau der Bundesliga und die Frage der Rekorde

Michael Owen verbarg nicht, dass er mit Harry Kanes Wechsel zum FC Bayern München immer noch unzufrieden ist. Seiner Ansicht nach war die Chance, der beste Torschütze aller Zeiten in der englischen Premier League zu werden, prestigeträchtiger als Meistertitel in Deutschland. Owen beschrieb das Niveau der Bundesliga als „gewöhnlich“ und betonte, dass ein Sieg dort für einen Spieler von Kanes Kaliber keine große Leistung sei.

„Ich bleibe bei meiner Meinung: Harry Kane ist ein Spieler von einem viel höheren Niveau als die Bundesliga. Er hätte in England bleiben und den Rekord von Alan Shearer brechen sollen. Trophäen mit dem Münchner Verein zu gewinnen, wird sein Vermächtnis nicht so sehr beeinflussen wie die absolute Führung in der Premier League“, schrieb Owen.

Der ehemalige Stürmer erkannte auch an, dass sich Kanes Spielstil über die Jahre verändert und perfektioniert hat. Seine Fähigkeit, sich ins Mittelfeld fallen zu lassen, das Spiel zu organisieren und Chancen für seine Teamkollegen zu kreieren, ist im modernen Fußball sehr wertvoll. Owen hob auch die körperliche Verfassung des Spielers und seine geringe Verletzungsanfälligkeit hervor.

Laut Goal.com hält Owen Harry Kane für den mental stärksten Spieler. Er betonte, dass er ihm bei einem entscheidenden Elfmeter im WM-Finale ohne zu zögern die Verantwortung übertragen würde. Kanes Gelassenheit und die Fähigkeit, unter Druck zu funktionieren, sind die Hauptmerkmale, die ihn von anderen Stürmern unterscheiden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Harry Kane zwar derzeit in Deutschland produktiv spielt, Experten und Fans in England jedoch sehnsüchtig auf seine Rückkehr in die Heimat warten, um seine Rekorde fortzusetzen. Owens Anerkennung bestätigte erneut, wie hoch Kanes Stellenwert in der Geschichte des englischen Fußballs ist.