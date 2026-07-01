Barcelona verzichtet vollständig auf Harry Kane-Transfer: Gründe bekannt

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Barcelona verzichtet vollständig auf Harry Kane-Transfer: Gründe bekannt

Der spanische Club FC Barcelona hat die Verhandlungen über den Transfer von Bayern-München-Stürmer Harry Kane offiziell abgebrochen. Die Katalanen hatten den englischen Torjäger lange Zeit als geeigneten Ersatz für Robert Lewandowski in Betracht gezogen, doch mehrere ernsthafte Faktoren verhinderten das Geschäft. Dies berichtet Goal.com Meldung berichtet.

Laut Marca hat sich Barcelonas Sportdirektor Deco nun entschieden, sich auf andere Optionen zur Verstärkung der Offensive zu konzentrieren. Die Lücke, die Robert Lewandowski hinterlassen hat, bleibt eine Priorität für den Verein, doch die Option Harry Kane wurde vollständig von der Tagesordnung gestrichen.

Warum kam der Transfer nicht zustande?

Der Hauptgrund für den Abbruch war die Position des Spielers selbst. Harry Kane teilte der Barcelona-Führung mit, dass er mit seinem Leben in Deutschland vollkommen zufrieden sei und nicht beabsichtige, die Allianz Arena zu verlassen. Der 32-jährige Stürmer bereitet sich darauf vor, Vertragsverlängerungsgespräche mit Bayern zu führen.

Zudem hat die Bayern-Führung keine Absicht, ihren Star zu verkaufen. Während Robert Lewandowski vor vier Jahren mit dem Verein in Konflikt geriet, um nach Katalonien zu wechseln, möchte Harry Kane diesen Weg nicht gehen. Mit einem Rekord von 61 Toren in allen Wettbewerben in der Saison 2025-26 bleibt der Stürmer das Herzstück des Münchner Projekts.

Neues Ziel — Julian Alvarez

Barcelona richtet seine Aufmerksamkeit nun vollständig auf Atletico-Madrid-Stürmer Julian Alvarez. Die Verpflichtung des Argentiniers wird nicht einfach sein, da der Madrider Club seinen Topscorer ungern an einen direkten nationalen Konkurrenten verkauft. Dennoch plant Deco einen letzten entscheidenden Vorstoß für den Weltmeister.

Sollte auch der Transfer von Julian Alvarez scheitern, wird Barcelona interne Ressourcen nutzen, um die finanzielle Stabilität zu wahren. Der Trainerstab möchte das Problem lösen, indem er die Positionen bestehender Spieler anpasst, anstatt einen neuen Stürmer zu kaufen. Folgende Spieler könnten als Mittelstürmer oder „falsche Neun“ agieren:

  • Dani Olmo
  • Ferran Torres
  • Lamine Yamal
Die Clubverantwortlichen glauben, dass sie die Effizienz im Angriff mit diesen vielseitigen Spielern aufrechterhalten können. Dies ermöglicht es Barcelona, in einer wirtschaftlich schwierigen Phase auf riskante Einkäufe zu verzichten.

BarcelonaHarry KaneBayern MünchenTransferFußball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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