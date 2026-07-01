Vertragsverhandlungen zwischen Vinicius Junior und Real Madrid laufen ins Leere

Die Frage der Vertragsverlängerung zwischen Real Madrid und seinem brasilianischen Star Vinicius Junior hat eine unerwartete Wendung genommen. Obwohl beide Parteien den Wunsch äußerten, die Zusammenarbeit fortzusetzen, sind die offiziellen Verhandlungen über einen neuen Vertrag zum Stillstand gekommen. Diese Situation befeuert verschiedene Gerüchte über die Zukunft des Spielers. Dies berichtete Goal.com Nachrichten berichtet.

Laut Marca haben sich die Vereinsführung von Real Madrid und die Vertreter des Spielers geeinigt, die offiziellen Gespräche bis zum Ende der Weltmeisterschaft 2026 zu verschieben. Die Vereinsführung möchte den Stürmer, der sich mit der brasilianischen Nationalmannschaft auf ein wichtiges Turnier vorbereitet, nicht mit übermäßigem Druck und ablenkenden Verhandlungen beunruhigen. Diese Entscheidung könnte jedoch riskant für den Verein sein, da Vinicius in sechs Monaten berechtigt wäre, Vorverträge mit anderen Teams zu unterzeichnen.

Warum wurde die Chelsea-Option abgelehnt?

Zuvor galt der englische Premier-League-Klub Chelsea als einer der Hauptanwärter auf Vinicius Junior. Jüngsten Informationen zufolge wurde die Option eines Wechsels zum Londoner Klub jedoch komplett vom Tisch genommen. Als Hauptgrund wird das unterkühlte Verhältnis zwischen dem neuen Cheftrainer Xabi Alonso, der seine Arbeit an der Stamford Bridge aufgenommen hat, und dem brasilianischen Spieler genannt.

Berichten zufolge konnten sich Alonso und Vinicius während der kurzen Zeit, in der sie gemeinsam in Madrid tätig waren, nicht einigen. Insbesondere Spannungen, die bei einer Auswechslung in einem der El Clásico-Spiele im Bernabéu entstanden, führten zu einer völligen Verschlechterung der Beziehung. Aus diesem Grund hat Chelsea unter der Leitung von Xabi Alonso die Absicht aufgegeben, den brasilianischen Star in seinen Kader zu integrieren.

Ein weiteres ernsthaftes Hindernis in der Vertragsfrage sind die finanziellen Forderungen. Vinicius, der derzeit fast 20 Millionen Euro pro Saison verdient, fordert eine Erhöhung dieses Betrags auf 30 Millionen Euro, entsprechend seinem Status. Obwohl Real-Madrid-Präsident Florentino Perez offen erklärt, dass er den Verbleib des Spielers wünscht, heißt es, dass der Verein nicht bereit sei, ein so hohes Gehalt zu zahlen.

Interessanterweise gibt es derzeit keine konkreten Angebote anderer europäischer Topklubs für Vinicius Junior. Auch die astronomischen Angebote aus Saudi-Arabien zu Beginn der Saison sind allmählich zurückgegangen. Experten vermuten, dass dies ein taktischer Schachzug der Berater des Spielers sein könnte, um die Vertragsbedingungen zu verbessern.

Derzeit konzentriert sich der Spieler voll und ganz auf die brasilianische Nationalmannschaft. Er zeigt eine starke Form mit drei Toren und zwei Assists in drei Gruppenspielen. Vinicius betont, dass sich seine Position auf dem Transfermarkt und am Verhandlungstisch komplett ändern würde, wenn er die Weltmeisterschaft gewinnt und mehrere wichtige Tore erzielt.