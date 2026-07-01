Arsenal-Legende schockiert über 130-Millionen-Pfund-Forderung für Morgan Rogers

Der FC Arsenal bereitet einen weiteren spektakulären Schachzug auf dem Transfermarkt vor. Doch die für das Ziel, Aston-Villa-Star Morgan Rogers, angesetzte Summe hat selbst erfahrene Experten fassungslos gemacht. Laut Goal.com bewerten die Birminghamer ihr Talent mit 130 Millionen Pfund (ca. 172 Millionen Dollar). Goal.com berichtet .

Arsenal-Legende Emmanuel Petit konnte sein Erstaunen über diese Transfersumme nicht verbergen. Der ehemalige Mittelfeldspieler kritisierte scharf den ungerechtfertigten Preisanstieg im modernen Fußball. Seiner Meinung nach stellt eine solch gewaltige Summe nicht nur eine Belastung für das Clubbudget dar, sondern setzt auch den Spieler unter enormen Druck.

Transfermarkt-Inflation und die Reaktion von Petit

„Das ist einfach eine unglaubliche Summe. Seit die Transfers die 100-Millionen-Pfund-Marke überschritten haben, bin ich jeden Tag fassungslos über die Preise der Spieler. Wenn man bereit ist, so viel Geld für einen einzigen Spieler auszugeben, muss er tatsächlich in der Lage sein, ein Spiel zu entscheiden“, erklärte Petit in einem Interview mit talkSPORT.

Emmanuel Petit führte den Transfer von Declan Rice als Beispiel an. Er merkte an, dass Rice zwar die Investition gerechtfertigt und sich gut ins Team integriert habe, aber nicht jeder Spieler unter dem Druck von 130 Millionen Pfund seine Leistung abrufen könne. Er äußerte die Sorge, dass Rogers noch jung sei und ein solcher Preis seine Karriere negativ beeinflussen könnte.

Die Arsenal-Führung unter Mikel Arteta hat Rogers zu einem primären Transferziel gemacht. Der 23-jährige Angreifer erregte durch seine glanzvollen Leistungen in der Premier League große Aufmerksamkeit. Die Londoner scheinen bereit zu sein, den britischen Transferrekord zu brechen, um den Kader zu verstärken und sich im Kampf um die Meisterschaft einen Vorteil zu verschaffen.

Alternative Option: Nico Williams

Sollten die Verhandlungen um Morgan Rogers zu kompliziert werden oder der Preis zu hoch sein, empfahl Emmanuel Petit dem Verein einen anderen Kandidaten. Der ehemalige französische Nationalspieler verfolgt schon lange mit Interesse die Leistungen von Nico Williams, dem Flügelstürmer von Athletic Club.

„Ich wiederhole es seit einem Jahr — Nico Williams. Sein Spielstil gefällt mir sehr“, betonte Petit. Williams bewies bei der Euro 2024, dass er einer der stärksten Flügelspieler Europas ist. Bisher hat Arsenal sein Augenmerk jedoch nur auf Rogers gerichtet und keine offiziellen Schritte bezüglich des Spaniers unternommen.

Aston Villa hat es nicht eilig, seinen Star ziehen zu lassen. Morgan Rogers hat einen Vertrag bis Juni 2031, was es dem Club aus Birmingham ermöglicht, die Bedingungen in den Verhandlungen zu diktieren. Sollte dieser Transfer zustande kommen, wäre er eines der teuersten Geschäfte in der Fußballgeschichte.