Roberto Martinez in der Kritik: Portugals Trainer wegen Cristiano Ronaldo angezählt

Vor dem Achtelfinalspiel der portugiesischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft gegen Kroatien ist Cheftrainer Roberto Martinez ins Kreuzfeuer der Kritik geraten. Der ehemalige Premier-League-Stürmer und bekannte Experte Chris Sutton bezeichnete die Taktik, die um Cristiano Ronaldo herum aufgebaut wird, als „peinlich“. Dies berichtet Goal.com.

Sutton ist der Meinung, dass Martinez das Potenzial der jungen und talentierten Spieler des Teams einschränkt, indem er sich zu sehr auf die Dienste des 41-jährigen Cristiano Ronaldo verlässt. Dass der Stürmer jede Minute des Turniers auf dem Platz steht und der Trainer ihn nicht auszuwechseln wagt, sorgt unter Experten für hitzige Debatten.

In einem Interview mit BBC Sport bezeichnete Chris Sutton diesen Ansatz von Roberto Martinez als „kriecherisch“. Er betonte, dass trotz der vielen Weltklasse-Spieler im portugiesischen Kader das Gesamtspiel der Mannschaft aufgrund der ständigen Präsenz des alternden Stars auf dem Platz leide.

Taktische Stagnation und der Schatten der Stars

„Obwohl er 41 Jahre alt ist, spielt Cristiano Ronaldo jede Minute für Portugal. Ich halte das für peinlich für Roberto Martinez. Ich habe noch nie einen Trainer gesehen, der sich einem Spieler gegenüber so unterwürfig verhält. Portugal hat fantastische Spieler, aber egal wie großartig Ronaldo ist, seine ständige Präsenz als zentraler Stürmer hält das Team zurück“, so Sutton.

Laut Goal.com setzt Martinez auf Erfahrung, obwohl Portugal mit Diogo Jota, Goncalo Ramos und Rafael Leao schnelle Stürmer auf der Bank hat. Es wird argumentiert, dass dies die Dynamik des Teams und das Tempo beim Durchbrechen der gegnerischen Abwehr negativ beeinflussen könnte.

Dennoch schätzt der Experte die Chancen Portugals im Spiel gegen Kroatien hoch ein. Dass auch Kroatien mit einem alternden Kader zu kämpfen hat und nicht mehr die Dominanz früherer Jahre zeigt, könnte den Portugiesen in die Karten spielen.

Interessanterweise hat Chris Sutton trotz seiner Kritik einen 1:0-Sieg für Portugal vorhergesagt. Er glaubt, dass die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass ausgerechnet Cristiano Ronaldo als Antwort auf alle Einwände das einzige und entscheidende Tor erzielt. Dies wäre eine der typisch ironischen Geschichten des Fußballs.

Das Achtelfinalspiel zwischen Portugal und Kroatien findet am Sonntag statt. Diese Begegnung wird nicht nur entscheiden, wer in die nächste Runde einzieht, sondern auch zeigen, wie gerechtfertigt die gewählte Taktik von Roberto Martinez wirklich ist.