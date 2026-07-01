Lamine Yamal: „Ich bin die Nummer 10 von Barcelona, ich habe keine Angst vor dem Druck“

Lamine Yamal, der junge Star der spanischen Nationalmannschaft und des FC Barcelona, äußerte sich im Rahmen der Weltmeisterschaft 2026 zu seinem körperlichen Zustand und der enormen Verantwortung, die er trägt. Der 19-jährige Fußballer betonte, dass die legendäre Nummer 10 in seinem Verein und seine Rolle als einer der Hauptführer der Nationalmannschaft ihm zusätzliche Kraft geben. Dies berichtete Goal.com Nachrichten berichtet.

In einem Interview mit Tiempo de Juego sagte Yamal, dass er die hohen Erwartungen der Fans gut verstehe. Seinen Worten zufolge wird im modernen Fußball immer große Aufmerksamkeit auf die Offensivspieler gerichtet, die das spannendste Spiel zeigen. „Ich verstehe, dass die Menschen Ergebnisse von dem Spieler erwarten, der am meisten Freude bereitet. Pedri und Rodri sind großartige Spieler, aber der Druck auf mich ist anders — ich bin die Nummer 10 von Barcelona, ich bin Flügelstürmer. Ich freue mich über diesen Druck“, sagte der Fußballer.

Körperlicher Zustand und Vorbereitung auf die Play-off-Spiele

Yamal, der das Turnier mit einer kleinen Verletzung begann, wurde in der Gruppenphase vorsichtig eingesetzt. Vor der Play-off-Phase gab er jedoch seine volle Einsatzbereitschaft bekannt. Laut Goal.com fühlt sich der Spieler derzeit viel besser und ist in der Lage, 90 Minuten zu spielen, sofern der Trainer dies entscheidet.

„Ich fühle mich sehr gut und trainiere mit großer Begeisterung. Mein derzeitiger Zustand liegt bei etwa 80-90 Prozent, und dieser Wert verbessert sich stetig. Ich bin bereit, die volle Zeit auf dem Platz zu stehen. Natürlich trifft der Trainer die endgültige Entscheidung, ich werde ihn über meinen Zustand informieren“, fügte Lamine Yamal hinzu.

Obwohl die spanische Nationalmannschaft als einer der Hauptfavoriten in das Turnier startete, wird ihr Spiel von Kritikern unterschiedlich bewertet. Yamal ist der Meinung, dass in der jetzigen Phase das Gewinnen wichtiger ist als ein schönes Spiel. Er betonte, dass er es vorzieht, ein Ergebnis zu erzielen, anstatt bei Barcelona oft gut zu spielen und dennoch zu verlieren.

Der junge Stürmer, der sein erstes Tor bei der Weltmeisterschaft erzielte, sagte, dass dieses Gefühl etwas Besonderes sei. Seinen Worten zufolge war es einer der glücklichsten Momente seiner Karriere, die Ehre seines Landes zu verteidigen und seinen Namen beim prestigeträchtigsten Turnier der Welt auf der Anzeigetafel zu sehen.

Bemerkenswert ist, dass Yamal durch seinen besonnenen Charakter auffällt. „Ich werde nie übermäßig aufgeregt und weine nicht. Nur wenn ich verletzt war oder meine Mutter weinen sah, habe ich Tränen vergossen. Selbst wenn wir die Weltmeisterschaft gewinnen, werde ich wahrscheinlich nicht weinen, das ist für mich unmöglich“, schloss das Mitglied der spanischen Nationalmannschaft.