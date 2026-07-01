Frankreich gegen Schweden: Live-Ticker

Im Achtelfinale der FIFA-Weltmeisterschaft 2026 treffen die Nationalmannschaften von Frankreich und Schweden aufeinander. Das Spiel beginnt am 1. Juli um 02:00 Uhr Taschkenter Zeit.

Zamin.uz bietet einen Live-Ticker für dieses Spiel an. Während der Partie berichten wir in Echtzeit über Tore, Torchancen, Schüsse, Karten, Auswechslungen und andere wichtige Ereignisse.

Die französische Nationalmannschaft beginnt das Spiel in einer 4-2-3-1-Formation. Mike Maignan steht im Tor. Die Verteidigung bilden Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba und Lucas Digne.

Aurélien Tchouaméni und Adrien Rabiot agieren im defensiven Mittelfeld. Ousmane Dembélé, Michael Olise und Bradley Barcola unterstützen den Spielaufbau. Kapitän Kylian Mbappé führt den Angriff an.

Frankreichs Startelf:

• Mike Maignan

• Jules Koundé

• Dayot Upamecano

• William Saliba

• Lucas Digne

• Aurélien Tchouaméni

• Adrien Rabiot

• Ousmane Dembélé

• Michael Olise

• Bradley Barcola

• Kylian Mbappé

Die schwedische Nationalmannschaft tritt in einer 3-4-2-1-Formation an. Jacob Widell Zetterström steht im Tor. Im Abwehrzentrum agieren Victor Lindelöf und Gustaf Lagerbielke.

Im Mittelfeld spielen O. Stru, Lucas Bergvall, Yasin Ayari und Daniel Svensson. Im Angriff unterstützen Alexander Isak und Anthony Elanga den Stürmer Viktor Gyökeres.

Schwedens Startelf:

• Jacob Widell Zetterström

• Gabriel Gudmundsson

• Victor Lindelöf

• Gustaf Lagerbielke

• O. Stru

• Lucas Bergvall

• Yasin Ayari

• Daniel Svensson

• Alexander Isak

• Anthony Elanga

• Viktor Gyökeres

Der Sieger zieht in die nächste Runde der Weltmeisterschaft ein. Verfolgen Sie alle wichtigen Ereignisse des Spiels im Live-Ticker auf Zamin.uz .