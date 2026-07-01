Mareska könnte sich von sieben Manchester City Spielern trennen

Es wird erwartet, dass eine neue Ära bei Manchester City nach Pep Guardiola mit großen Veränderungen beginnt. Der neue Cheftrainer des Clubs, Enzo Mareska, und Sportdirektor Hugo Viana sind bereit, den aktuellen Kader zu überprüfen und Angebote für eine Reihe von Spielern zu diskutieren.

Der englische Club wird sich nicht nur auf den Kauf neuer Spieler beschränken; er könnte sich von mehreren Spielern trennen, um den Wettbewerb im Team zu verstärken und das Gehaltsbudget auszugleichen.

Dreijahresvertrag mit Mareska unterzeichnet

Manchester City gab am 29. Juni offiziell die Ernennung von Enzo Mareska zum Cheftrainer bekannt. Mit dem italienischen Spezialisten wurde ein Dreijahresvertrag geschlossen, der bis zum Sommer 2029 läuft.

Der Verein aus Manchester zahlte an Chelsea eine Entschädigung von 17 Millionen Pfund, um Mareska von seinem Vertrag zu befreien. Der italienische Trainer einigte sich zudem mit dem Londoner Club auf eine separate finanzielle Vereinbarung.

Dies wird Mareskas dritte Phase bei Manchester City sein. Zuvor leitete er die Akademie des Clubs und arbeitete später im Trainerstab von Guardiola mit, wobei er am historischen Triple 2022/2023 beteiligt war.

„Ich kenne diesen Verein, seine Anforderungen und die erwarteten Ergebnisse gut. Ich möchte gewinnen, schönen Fußball zeigen und den Druck genießen“, sagte Mareska nach seiner Ernennung.

Wer sind die sieben Spieler, die gehen könnten?

Nach Informationen von The Athletic könnte Manchester City sich im Sommer-Transferfenster von den folgenden sieben Spielern trennen:

Nathan Aké;

Rico Lewis;

Tijjani Reijnders;

Omar Marmoush;

Mateo Kovacic;

Nico Gonzalez;

James Trafford.

Die Situation ist für jeden von ihnen unterschiedlich. Aké und Kovacic haben noch ein Jahr Vertrag. Daher könnte der Club in Erwägung ziehen, die erfahrenen Spieler im Sommer zu verkaufen, um sie später nicht ablösefrei zu verlieren.

Nico Gonzalez, Reijnders und Marmoush wurden erst vor relativ kurzer Zeit für hohe Summen verpflichtet. Es wird jedoch betont, dass kein Spieler in den Plänen des neuen Trainers automatisch einen garantierten Platz hat.

Nathan Aké ist einer der wahrscheinlichsten Abgänge

Nathan Aké wird als einer der Hauptspieler genannt, von denen ein Abschied aus dem Team erwartet wird. Es gibt Interesse an dem 31-jährigen Verteidiger aus der Premier League und von ausländischen Clubs.

Der niederländische Fußballer kann sowohl in der Innenverteidigung als auch auf der linken Außenbahn agieren. Sein Alter, seine Verletzungen und die kurze Restlaufzeit seines Vertrages könnten den Club jedoch dazu bewegen, Angebote anzuhören.

Aké wurde in der Guardiola-Ära zu einem der verlässlichen Spieler von Manchester City und gewann mit dem Team eine Reihe von großen Titeln.

Die Zukunft der jungen Spieler ist ebenfalls fraglich

Auch Akademie-Absolvent Rico Lewis weckt Interesse auf dem Transfermarkt. Es heißt, dass mehrere Premier-League-Teams ihn beobachten.

Lewis könnte aufgrund seiner Fähigkeit, auf der rechten Verteidigerposition und im zentralen Mittelfeld zu spielen, gut zum Stil von Mareska passen. Dennoch könnte Manchester City seinen Transfer diskutieren, falls ein angemessenes Angebot eingeht.

Es wird berichtet, dass auch Torhüter James Trafford zu einem anderen Team wechseln könnte, um regelmäßige Spielpraxis zu erhalten. Der Kampf um einen Platz in der Startelf gestaltete sich schwieriger als erwartet.

Im Mittelfeld werden ernsthafte Veränderungen erwartet

Die Namen von Mateo Kovacic, Nico Gonzalez und Tijjani Reijnders wurden ebenfalls auf die Liste potenzieller Transfers gesetzt.

Obwohl Kovacic ein erfahrener und vielseitiger Spieler ist, läuft sein Vertrag 2027 aus. Falls der Club eine Verjüngung des Kaders plant, könnte der Verkauf des kroatischen Mittelfeldspielers eine logische Entscheidung sein.

Nico Gonzalez und Reijnders wurden mit hohen Investitionen geholt. Eine Entscheidung über ihren Verkauf wird voraussichtlich nur bei einem ernsthaften Angebot getroffen.

Mareska legt großen Wert auf hohe Intensität, lange Ballkontrolle und die Fähigkeit der Spieler, auf mehreren Positionen zu agieren. Daher werden die Saisonvorbereitungen zu einem entscheidenden Test für die Zukunft einiger Spieler.

Angebote für Omar Marmoush könnten ebenfalls geprüft werden

Der ägyptische Stürmer Omar Marmoush wird ebenfalls unter den Spielern genannt, deren Platz im Club nicht garantiert ist.

Er kann im Zentrum und auf den Flügeln spielen. Mareska plant jedoch, in der neuen Saison die Abhängigkeit von Erling Haaland zu verringern und eine andere Balance in der Offensive zu schaffen.

Sollte eine hohe Summe für Marmoush geboten werden, könnte Manchester City die Option eines Verkaufs nicht ausschließen. Bisher hat der Club jedoch keine offizielle Entscheidung über den Spieler getroffen.

Ruben Dias befindet sich in einer Sonderrolle

Ruben Dias wurde nicht in die Hauptliste der sieben Spieler aufgenommen. Dennoch wird auch über die Zukunft des portugiesischen Innenverteidigers diskutiert.

Es wurde berichtet, dass Real unter Jose Mourinho Interesse an Dias gezeigt hat. Falls der Madrid-Club mit einem hohen Angebot kommt, könnte die Führung von Manchester City dies prüfen. Der Verteidiger gehört jedoch nicht zu den Spielern, die zwingend verkauft werden müssen.

Ein Abgang von Dias wäre nicht nur qualitativ auf dem Platz, sondern auch im Hinblick auf die Führung in der Kabine ein großer Verlust. Aus diesem Grund könnte ein solcher Transfer nur gegen eine sehr hohe Summe erfolgen.

Rekordsumme für Anderson

Manchester City hat bereits den ersten großen Schritt zur Erneuerung des Kaders gemacht. Der Club hat eine Einigung über den Kauf des Nottingham Forest Mittelfeldspielers Elliot Anderson für 116 Millionen Pfund erzielt.

Sobald der Transfer des 23-jährigen Spielers offiziell abgeschlossen ist, wird er zum teuersten Einkauf in der Geschichte des Clubs. Der bisherige Rekord lag bei 100 Millionen Pfund für Jack Grealish im Jahr 2021.

Andersons Ankunft wird den Wettbewerb im Mittelfeld weiter verschärfen. Dies könnte die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass mindestens einer von Nico Gonzalez, Kovacic oder Reijnders geht.

Malo Gusto ist einer der Hauptkandidaten

Mareska möchte den Chelsea-Spieler Malo Gusto vorschlagen, um die rechte Verteidigerposition zu verstärken.

Der französische Verteidiger arbeitete mit Mareska im Londoner Club zusammen und kennt seine taktischen Anforderungen gut. Es heißt, dass Chelsea den Spieler mit 75 Millionen Pfund bewertet, was Manchester City jedoch als zu hoch ansieht.

Sollte der Gusto-Transfer zustande kommen, steigt die Wahrscheinlichkeit eines Wechsels von Rico Lewis zu einem anderen Club weiter an.

Die Saisonvorbereitungstour wird der erste Test für Mareska sein

Manchester City wird im Rahmen der Vorbereitungen auf die neue Saison eine Tour durch Asien unternehmen. Das Team unter Mareska wird am 1. August in Hongkong gegen Inter antreten.

Anschließend wird der Verein aus Manchester in Südkorea Freundschaftsspiele gegen lokale Ligastars und Atletico bestreiten.

Die Saisonvorbereitung wird es Mareska ermöglichen, die Spieler genau zu bewerten und zu entscheiden, wer im neuen Projekt bleibt.

Husanov wird voraussichtlich im neuen Projekt bleiben

Abdukodir Husanov wurde nicht auf die Liste potenzieller Abgänge gesetzt. Der usbekische Innenverteidiger passt mit seinem Alter, seiner Geschwindigkeit und seiner Fähigkeit, auf mehreren Verteidigerpositionen zu spielen, zu den taktischen Anforderungen von Mareska.

Neben Husanov werden auch Spieler wie Erling Haaland, Rayan Cherki, Niko O'Reilly und Jeremy Doku eine wichtige Rolle im erneuerten Kader von Manchester City spielen.

Mit der Ankunft des neuen Trainers ist jedoch fast kein Platz im Team vollständig garantiert. Mareska und Hugo Viana wollen den Kader basierend auf den Anforderungen des neuen Projekts formen, nicht auf den bisherigen Verdiensten der Spieler.

Für Manchester City könnte dieser Sommer nicht nur ein gewöhnliches Transferfenster, sondern ein Wechsel einer ganzen Ära sein. Die Guardiola-Ära ist beendet, nun beginnt Mareska, sein eigenes Team aufzubauen.