Eine neue Ära der Weltraumforschung beginnt. Das in Boulder, USA, erstmals abgehaltene Forum "Humans to Titan Summit 2026" hat die Strategie für künftige Flüge der Menschheit zum Titan, dem größten Mond des Saturn, festgelegt. Wissenschaftlern zufolge sollte Titan nach der Erschließung von Mond und Mars das nächste Hauptziel im Sonnensystem werden. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

An dieser prestigeträchtigen Veranstaltung nahmen Planetenexperten, Raumfahrtingenieure und Atmosphärenforscher teil. Die Fachleute diskutierten den Entwurf von Raumanzügen, Wohnmodulen und Transportsystemen, die für die extremen Bedingungen auf dem Titan ausgelegt sind. Die Methanmeere und Kohlenwasserstoffregen auf dem Titan werden eine ernsthafte Herausforderung für die Technik darstellen.

Strahlenschutz und natürliche Ressourcen

Einer der größten Vorteile des Titan für die Menschheit ist seine dichte Stickstoffatmosphäre. Wie Amanda Hendricks, Direktorin des Instituts für Planetenforschung, betonte, dient diese Atmosphärenschicht als natürlicher Schutzschild gegen kosmische Strahlung. Dies macht den Titan zu einer wesentlich sichereren Region für die menschliche Gesundheit als den Mond oder den Mars.

Zudem wird die reiche Ressourcenbasis des Mondes ein wichtiger Faktor für künftige Expeditionen sein. Forscher vermuten, dass Methan und Stickstoff auf dem Titan zur Treibstoffherstellung und zur Lebenserhaltung genutzt werden könnten. Dies würde das Volumen der von der Erde mitgeführten Fracht erheblich reduzieren.

Jedoch bleibt die Frage, Menschen zum Titan zu schicken, laut ixbt.com eine Aufgabe für die ferne Zukunft. Derzeit ist das größte Hindernis die Flugdauer. Wissenschaftler müssen entweder Wege finden, die Reisezeit drastisch zu verkürzen, oder neue Technologien entwickeln, die eine mehrjährige Reise der Besatzung sicher gewährleisten.

Die Dragonfly-Mission — Der erste Schritt

Der nächste wichtige Schritt auf dem Weg der Menschheit zum Titan wird die von der NASA durchgeführte Dragonfly-Mission sein. Dieser Rotorcraft, dessen Start nicht vor 2028 erwartet wird, wird über drei Jahre lang Untersuchungen auf der Mondoberfläche durchführen. Er wird die chemische Zusammensetzung und die Bodenstruktur des Titan detailliert untersuchen.

Bisher geht es nicht um eine konkrete bemannte Mission, sondern um die Gestaltung einer langfristigen Strategie zur Erschließung des Titan. Experten planen, das nächste Forum zeitnah zum Start der Dragonfly-Mission abzuhalten. Die Ergebnisse dieser Mission werden eine entscheidende Rolle dabei spielen, wann die Menschheit ihren ersten Schritt in das Saturnsystem setzt.