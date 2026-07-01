Noni Madueke über Jude Bellingham: „Sein Niveau sollte niemanden überraschen“

Der Flügelspieler der englischen Nationalmannschaft und des FC Arsenal, Noni Madueke, hat auf die Kritik an seinem Teamkollegen Jude Bellingham reagiert. Er betonte, dass der Mittelfeldspieler von Real Madrid ein Weltklasse-Talent sei und es unlogisch sei, an seinen Leistungen auf dem Platz zu zweifeln. Madueke ist der Meinung, dass Bellingham einer der wenigen Spieler ist, die das Team in den wichtigsten Momenten retten können. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Im WM-Spiel gegen Panama (2:0) wurde Jude Bellingham zum Helden der Partie. Während sich die Mannschaft von Thomas Tuchel schwertat, die gegnerische Abwehr zu durchbrechen, war es Bellingham, der die Situation veränderte. Er eröffnete den Torreigen nach einer Ecke von Bukayo Saka und verschaffte seinem Team einen psychologischen Vorteil.

Kurz darauf stellte Bellingham seine Spielmacher-Qualitäten unter Beweis. Nach seinem präzisen Zuspiel erzielte Harry Kane per Kopf den Treffer zum Endstand. Jude, der an beiden Toren direkt beteiligt war, wurde zum zweiten Mal in Folge zum Spieler des Spiels gewählt. Laut Goal.com war dieses Ergebnis eine angemessene Antwort auf seine Kritiker.

Beständigkeit und hohe Standards

Nach dem glanzlosen Unentschieden gegen Ghana hatte Bellingham selbst zugegeben, mit seiner Leistung unzufrieden zu sein. In einem Interview mit ESPN widersprach Noni Madueke jedoch diesen Ansichten. Seiner Meinung nach hält Bellingham seit Jahren das gleiche hohe Niveau, und seine Leistung gegen Panama sei keine Überraschung gewesen.

„Ich halte ihn für einen Weltklasse-Spieler. Jedes Mal, wenn ich ihn beobachte, sehe ich fast die gleichen Aktionen auf hohem Niveau. Wenn das letzte Spiel jemanden überrascht hat, verstehe ich das nicht. Er spielt schon seit einigen Jahren so, und das ist für ihn normal“, sagte der Arsenal-Flügelspieler.

Derzeit war Bellingham bei dieser Weltmeisterschaft an drei Toren direkt beteiligt. Damit hat er mit Kapitän Harry Kane gleichgezogen. Madueke betonte, dass die Bedeutung beider Spieler für das Team immens sei, insbesondere in schwierigen Situationen, in denen sie Verantwortung übernehmen.

Während sich die englische Nationalmannschaft auf die K.-o.-Runde vorbereitet, setzen Fans und Experten ihre größten Hoffnungen auf das Tandem Bellingham-Kane. Madueke äußerte die Hoffnung, dass die Form dieser Leistungsträger bis zum Ende des Turniers anhält, da ihr Können auf dem Weg zum Titel zweifellos entscheidend sein wird.