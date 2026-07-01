DeepMind-Team, das Menschen beim Poker schlug, verwaltet nun Milliarden an der Börse

Ehemalige Mitarbeiter von DeepMind, einem der renommiertesten Forschungszentren im Bereich der AI, haben damit begonnen, die Finanzmärkte zu revolutionieren. Die Autoren des Algorithmus, der einst professionelle Pokerspieler besiegte, wenden ihre Erfahrung nun auf Aktienbörsen an. Ihr in Prag ansässiges Startup EquiLibre Technologies wurde nach einer Series-A-Investitionsrunde mit 500 Millionen Dollar bewertet. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

Laut TechCrunch wurde diese Investitionsrunde vom Venture-Fonds Creandum angeführt. Obwohl die genaue Höhe der Investition nicht bekannt gegeben wurde, bestätigte Creandum-Vertreter Cameron Sellers, dass dies die größte Investition in ein einzelnes Projekt in der Geschichte des Unternehmens sei. Dieser Fall beweist erneut, wie hoch die Ähnlichkeit zwischen Spielalgorithmen und dem Finanzmarkt in der Technologiewelt ist.

Vom Poker bis zu den Straßen der Wall Street

Der Hauptfaktor, der Poker und die Börse verbindet, ist die Methode des "reinforcement learning" (bestärkendes Lernen). Dabei trainiert sich das AI-Modell selbst im Austausch für eine bestimmte Belohnung, nämlich den Gewinn. Martin Schmid, Leiter von EquiLibre Technologies, betonte, dass die Bewertung der Ergebnisse an den Finanzmärkten sehr einfach ist: Wie viel Geld der Algorithmus verdient, zeigt seine Effektivität.

Derzeit führt das Unternehmen in Zusammenarbeit mit der Quant-Firma Tower Research Capital täglich Handelsgeschäfte in Milliardenhöhe im Rahmen des NASDAQ und S&P 500 durch. Das Interessanteste ist, dass diese Algorithmen seit ihrer Gründung im Jahr 2022 keinen einzigen Monat mit Verlust abgeschlossen haben. Dieses Ergebnis gilt selbst für die erfahrensten Trader als erstaunlich.

Die Gründer des Unternehmens — Martin Schmid, Rudolf Kadlec und Matej Moravcik — kommen nicht aus dem Finanzsektor. Sie entwickelten das Programm DeepStack im DeepMind-Labor innerhalb von Google. Dieses Programm war die erste AI der Welt, die Menschen im Texas-Hold-em-Poker besiegte. In ihrem Beirat sitzt zudem der legendäre Wissenschaftler Rich Sutton, der 2024 mit dem Turing Award ausgezeichnet wurde.

Prag — Das neue Zentrum der AI

Während viele IT-Experten ins Silicon Valley streben, entschied sich das EquiLibre-Team, in ihre Heimat, die Tschechische Republik, zurückzukehren. Laut Schmid hat die Arbeit in Prag spezifische Vorteile. Die Mitarbeiterfluktuation ist geringer, und neue "Hype"-Projekte alle zwei Monate lenken die Aufmerksamkeit der Spezialisten nicht ab. Das Team besteht derzeit aus 25 Personen, von denen die meisten tschechische Ingenieure sind, die von Google und anderen Tech-Giganten zurückgekehrt sind.

EquiLibre plant, in naher Zukunft einen der größten Computing-Cluster in Mittel- und Osteuropa in Betrieb zu nehmen. Dies wird es ihnen ermöglichen, noch komplexere Marktanalysen durchzuführen. Zuvor hatte das Unternehmen auch Investitionen vom Credo-Fonds erhalten, der Projekte wie ElevenLabs und UiPath unterstützt hat.

Obwohl die Automatisierung an den Finanzmärkten nichts Neues ist, zeichnet sich der Ansatz der ehemaligen DeepMind-Mitarbeiter durch seine Präzision und Flexibilität aus. Wenn ihre Algorithmen die derzeitige Wachstumsrate beibehalten, wird dies mit Sicherheit einen ernsthaften Wettbewerb für traditionelle Hedgefonds und Investmentbanken darstellen. Eine Maschine, die emotionslos ist und tausende Analysen pro Sekunde durchführt, wird dem menschlichen Faktor immer einen Schritt voraus sein.