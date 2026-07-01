Acebeam stellt 21700-Akku mit Rekapkapazität von 6400 mAh vor

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Acebeam stellt 21700-Akku mit Rekapkapazität von 6400 mAh vor

Auf dem Markt für tragbare Energiequellen gibt es eine bedeutende Neuigkeit: Acebeam hat den AB21CP6425 präsentiert, einen der kapazitätsstärksten Akkus im 21700-Format. Das Hauptmerkmal dieses Geräts ist seine Kapazität von 6400 mAh (22,4 Wh). Dieser Wert gehört derzeit zu den höchsten Ergebnissen auf dem Weltmarkt für diesen Batterietyp. Laut Ixbt.com Bericht heißt es.

Ein weiterer wichtiger Aspekt des neuen Akkus ist der im Gehäuse integrierte USB-C-Port. Laut ixbt.com kann die Batterie dank spezieller Steuerelektronik direkt über ein Kabel geladen werden, ohne dass ein separates Ladegerät erforderlich ist. Dies reduziert die Notwendigkeit für Benutzer, zusätzliches Zubehör mitzuführen, und erhöht den Komfort bei der Nutzung des Geräts.

Technologische Lösungen und Energiedichte

Nach Angaben des Herstellers wurde ein Teil des inneren Volumens des Akkugehäuses für den USB-C-Anschluss und den Ladecontroller reserviert. Dennoch gelang es den Ingenieuren, die höchste Energiedichte seiner Klasse beizubehalten. Diese Technologie ermöglicht es, maximale Leistung in kompakter Größe zu bündeln, was besonders für professionelle Leuchten und leistungshungrige Gadgets wichtig ist.

Derzeit wird der AB21CP6425-Akku nur im Bundle mit der neuen Acebeam P20 Mini Taschenlampe geliefert. Benutzer können das Gerät sowohl im Inneren der Lampe als auch nach dem Herausnehmen direkt über den USB-C-Port aufladen. Dieser universelle Ansatz ist im Außeneinsatz oder auf Reisen sehr hilfreich.

Marktposition und Perspektiven

Bisher wurde der neue Akku noch nicht als separates Produkt im Einzelhandel eingeführt. Auch im offiziellen Acebeam Online-Shop wurden Preis und vollständige technische Daten noch nicht bekannt gegeben. Dennoch erwarten Branchenexperten, dass dieses Modell auf dem Markt großes Interesse wecken wird, da es sich nicht nur durch seine Kapazität, sondern auch durch seine Funktionalität auszeichnet.

Zum Vergleich: Vor dem Erscheinen dieses Modells war der leistungsstärkste Akku des Unternehmens im 21700-Format das Modell AB21CP56. Es verfügt über eine Kapazität von 5600 mAh, wird für etwa 22 Dollar verkauft und besitzt keinen integrierten USB-C-Port. Das neue Modell hat nicht nur die Kapazität um 800 mAh erhöht, sondern auch einen modernen Ladestandard integriert.

Auch auf dem usbekischen Markt sind Acebeam-Produkte bei Liebhabern hochwertiger Beleuchtungsausrüstung beliebt. Das Erscheinen neuer Hochkapazitätsakkus ist besonders für Fachleute, die eine lange autonome Betriebsdauer benötigen – wie Reisende, Rettungskräfte und Ingenieure – sehr zeitgemäß.

AcebeamAkkuUSB-CTechnologieGadget
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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