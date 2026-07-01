Aufstellungen für das Spiel Frankreich gegen Schweden bekannt

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Aufstellungen für das Spiel Frankreich gegen Schweden bekannt

Das wichtige Aufeinandertreffen zwischen den Nationalmannschaften von Frankreich und Schweden im Rahmen des Achtelfinals der Weltmeisterschaft 2026 steht kurz bevor.

Die Begegnung im New York/New Jersey Stadion beginnt am 1. Juli um 02:00 Uhr Taschkent-Zeit. Das siegreiche Team trifft im Viertelfinale auf Paraguay.

Frankreich setzt auf eine hochkarätige Offensive

Der französische Bundestrainer hat für dieses wichtige Play-off-Spiel fast alle seine Top-Spieler in die Startelf berufen.

In der Offensive werden Kylian Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise und Bradley Barcola agieren. In der Innenverteidigung ist das Duo William Saliba und Dayot Upamecano gesetzt.

Die 'Les Bleus' gelten als einer der Hauptfavoriten dieses World Cups. Frankreichs Stärken liegen in der hohen Geschwindigkeit, individuellen Klasse und einer großen Auswahl an Offensivoptionen.

Schweden vertraut auf Isak und Gyokeresh

Auch die schwedische Nationalmannschaft geht mit einer offensiven Aufstellung ins Spiel. In der Angriffsreihe agieren Alexander Isak und Viktor Gyokeresh.

Anthony Elanga könnte mit seiner Geschwindigkeit auf dem Flügel Probleme für die gegnerische Abwehr verursachen. Im Mittelfeld werden Lucas Bergvall und Yasin Ayari versuchen, das Spiel zu lenken.

Für Schweden wird dieses Spiel eine sehr schwierige Prüfung. Die schnellen Konter und starken Stürmer des Teams könnten jedoch eine ernsthafte Gefahr für die französische Defensive darstellen.

WM 2026. Achtelfinale

Frankreich gegen Schweden

Anstoßzeit: 02:00 Uhr, Taschkent-Zeit.

Frankreich: Maignan, Koundé, Upamecano, Saliba, Din, Tchouaméni, Rabiot, Barcola, Dembele, Olise, Mbappe.

Schweden: Setterström, Lagerbylke, Lindelöf, Gudmundsson, Svensson, Ayari, Strandberg, Bergvall, Elanga, Gyökeres, Isak.

Frankreich gilt aufgrund des Kaders und der individuellen Klasse als Favorit. Doch in den Play-offs kann ein einziger Fehler das WM-Aus bedeuten. Daher erwartet die Fans eine intensive und offensiv geprägte Partie.

FrankreichSchwedenKylian MbappéParaguay
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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