Der englische Mittelfeldspieler Declan Rice teilte seine Gedanken über den mentalen Zustand des Teams und die Vorbereitung auf das Elfmeterschießen vor der K.o.-Phase der Weltmeisterschaft mit. Seiner Meinung nach besteht der aktuelle Kader aus einigen der besten Elfmeterschützen in der Geschichte des Landes. Dieser Faktor soll Thomas Tuchels Team in entscheidenden Momenten einen wichtigen Vorteil verschaffen. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Vor dem Spiel gegen DR Kongo im Achtelfinale der Weltmeisterschaft betonte Rice sein volles Vertrauen in das Können seiner Teamkollegen. Der englische Verband und der Trainerstab sind sich bewusst, dass aufgrund des erweiterten Turnierformats die Wahrscheinlichkeit hoch ist, mindestens ein Elfmeterschießen zu erleben. Daher wird diesem Aspekt im Training besondere Aufmerksamkeit geschenkt.

Erfahrung und neue Spezialisten

Unter Gareth Southgate beendete England sein traditionelles „Pech“ im Elfmeterschießen und gewann drei von vier Serien. Insbesondere der Sieg gegen Kolumbien bei der Weltmeisterschaft 2018 war von historischer Bedeutung. Thomas Tuchel hat in der Absicht, diese Tradition fortzusetzen, Spieler wie Ivan Toney in den Kader berufen, der als echter Elfmeter-Spezialist gilt.

Rice merkte an, dass das Team nicht nur Harry Kane, sondern auch kühle Vollstrecker wie Anthony Gordon, Bukayo Saka, Jude Bellingham und Marcus Rashford hat. „Ich schaue mir diese Gruppe an und glaube nicht, dass es in der Geschichte Englands jemals eine bessere Generation von Elfmeterschützen gab“, fügte der Arsenal-Mittelfeldspieler hinzu.

Mentale Vorbereitung und persönliches Wachstum

Als Declan Rice über seine eigenen Erfahrungen mit Elfmetern sprach, gab er zu, dass er früher starke Nervosität und Angst verspürte. Sein präziser Treffer gegen Paris Saint-Germain im Champions-League-Finale gab ihm jedoch großes Selbstvertrauen. Er hat verstanden, wie wichtig es ist, die „psychologischen Spiele“ mit den Torhütern zu studieren und bei der Wahl der Schussrichtung Ruhe zu bewahren.

Interessanterweise ist Rice sehr vorsichtig, wenn es um Kapitän Harry Kane geht. „Ich kann nicht zu Harry Kane gehen und ihm Tipps zum Elfmeterschießen geben, denn er ist der Beste der Welt darin. Die Mentalität aller stimmt, wir wissen, was zu tun ist, ohne viel zu reden. Ich hoffe, dass unsere Torhüter uns ebenfalls helfen, indem sie einige Schüsse halten“, sagte der Spieler.

Es ist klar, dass Englands Weg in den Playoffs nicht einfach wird, aber das Vertrauen der Mannschaft vom Elfmeterpunkt gibt den Fans Hoffnung. Auch für Fußballfans in Usbekistan ist die Entwicklung Englands in diesem Bereich interessant, da das Team jahrelang gerade wegen Elfmetern bei großen Turnieren ausgeschieden war.