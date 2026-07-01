Die französische Nationalmannschaft sicherte sich in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 einen souveränen 3:0-Sieg gegen Schweden und qualifizierte sich vorzeitig für die K.-o.-Runde. In der Partie in New Jersey zeigten die "Les Bleus" ihre Überlegenheit und bewiesen erneut, dass sie einer der Hauptfavoriten des Turniers sind. Laut Goal.com berichtet .

Von den ersten Minuten an erhöhten die Schützlinge von Didier Deschamps den Druck. Gefährliche Situationen durch Bradley Barcola und Kylian Mbappe brachten die schwedische Defensive in Verwirrung. Obwohl Mbappes erstes Tor wegen Abseits nicht anerkannt wurde, ließ die französische Wucht nicht nach. Dass aufeinanderfolgende Versuche des Real Madrid-Stürmers und von Adrien Rabiot den Pfosten trafen oder daneben gingen, dauerte nicht lange.

Das brillante Zusammenspiel von Michael Olise und Kylian Mbappe

Zum eigentlichen Helden der Partie wurde Bayern-Flügelstürmer Michael Olise. Seine Aktionen im Zentrum und auf den Flügeln verliehen den französischen Angriffen eine besondere Note. Ein akrobatischer Schuss von Olise, der vom Pfosten zurückprallte, war eine der schönsten Szenen des Spiels. Goal.com berichtet, dass Kylian Mbappe den ersten Treffer nach einer Kombination von Olise und Ousmane Dembele erzielte.

Auch in der zweiten Halbzeit ließen die Franzosen das Tempo nicht sinken. Bradley Barcola erhöhte nach einem wunderbaren Pass von Michael Olise auf 2:0. Die schwedische Nationalmannschaft, insbesondere ihr Star Viktor Gyokeres, hatte große Schwierigkeiten, die französische Abwehr zu durchbrechen. 15 Minuten vor Spielende vollendete Mbappe seinen Doppelpack und stellte das Endergebnis fest.

Dieser Sieg führte Frankreich nicht nur in die nächste Runde, sondern zeigte auch, wie hoch das offensive Potenzial des Teams ist. Mit diesen Toren ist Kylian Mbappe in Bezug auf die Effizienz in der WM-Geschichte mit Legenden wie Lionel Messi gleichgezogen. Dies bestätigt erneut, dass der französische Stürmer einer der größten Fußballer unserer Zeit ist.

Frankreich trifft nun im Achtelfinale auf Paraguay. Experten loben die physische Verfassung und die taktische Vorbereitung von Deschamps' Team. Schweden musste nach dieser Niederlage ihr Turnier beenden. Für die Fußballfans in Usbekistan werden die K.-o.-Runden dieses großen Turniers zweifellos auf großes Interesse stoßen, da Spiele von Größen wie Frankreich immer im Rampenlicht stehen.