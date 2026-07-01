Seltenes „Erdbeermond“-Phänomen heute zu beobachten

Am 29. Juni wird der Nachthimmel von einem der interessantesten astronomischen Ereignisse des Jahres erhellt — dem Vollmond im Juni, der im Volksmund als „Erdbeermond“ bekannt ist. Experten betonen, dass dieses Schauspiel für Astronomie-Liebhaber ein besonderes Erlebnis sein wird.

Astronomen berichten, dass dieser Vollmond im Jahr 2026 auf der Nordhalbkugel besonders nah am Horizont erscheinen wird. Daher wirkt der Mond bei seinem Aufgang deutlich größer als gewöhnlich. Dies wird nicht astronomisch, sondern durch ein optisches Phänomen erklärt, die sogenannte „Mondtäuschung“.

Doch der äußere Schein kann täuschen. Tatsächlich ist der diesjährige Juni-Vollmond relativ weit von der Erde entfernt und wird in der Astronomie als „Mikromond“ bezeichnet. Daher ist sein sichtbarer Durchmesser etwa 13 Prozent kleiner als bei einem normalen Vollmond, und auch die Helligkeit erscheint etwas geringer.

Experten weisen darauf hin, dass der Juni-Vollmond kurz nach der Sommersonnenwende auftritt und sich auf der Nordhalbkugel daher entlang des unteren Teils des Himmels bewegt. Auf der Südhalbkugel hingegen erscheint der Mond auf einer relativ hohen Trajektorie.

Entgegen der allgemeinen Meinung hat der Name „Erdbeermond“ nichts mit seiner Farbe zu tun. Dieser Begriff stammt aus den Traditionen der indigenen Völker Nordamerikas und bezeichnet die Saison der Erdbeerernte. Verschiedene Kulturen nennen diesen Vollmond auch „Beerenmond“, „Maismond“ oder „Heißer Mond“.

Ein weiterer interessanter Fakt für Astronomie-Fans: Der nächste Vollmond — der „Hirschmond“ — wird am 29. Juli beobachtet. Wer daher das heutige einzigartige astronomische Schauspiel erleben möchte, sollte nicht vergessen, einen Blick in den Nachthimmel zu werfen.