OpenClaw KI-Agent auf Android- und iOS-Plattformen gestartet

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OpenClaw KI-Agent auf Android- und iOS-Plattformen gestartet

Der Open-Source-Agent OpenClaw, der in der Welt der künstlichen Intelligenz für Aufsehen gesorgt hat, ist nun auch für Nutzer mobiler Geräte verfügbar. Dieses automatisierte System, das Anfang dieses Jahres das Internet eroberte, wurde offiziell als App für iOS- und Android-Plattformen veröffentlicht. Dies berichtet Techcrunch.com Nachrichten berichtet.

Wie auf der X-Seite (ehemals Twitter) des OpenClaw-Projekts bekannt gegeben wurde, können Nutzer nun ihre Smartphones mit dem OpenClaw Gateway-Dienst verbinden. Dies ist eine spezielle Routing-Schicht, die Benutzeranfragen mit KI-Agenten und den Werkzeugen verbindet, die für die Ausführung bestimmter Aufgaben erforderlich sind. Dies ermöglicht die Steuerung komplexer technologischer Prozesse direkt über ein mobiles Gerät in der Tasche.

Der Hauptvorteil dieser App besteht darin, dass die Agenten, sofern sie korrekt programmiert sind, zu sehr nützlichen Assistenten bei der Erledigung täglicher Aufgaben werden können. OpenClaw-Nutzer testen das System bereits in verschiedenen Bereichen, vom Schreiben von Programmcode bis hin zur Planung des wöchentlichen Speiseplans. Dennoch merkten einige Nutzer an, dass die Ergebnisse des Systems nicht immer so perfekt sind wie erwartet.

Ein Blick auf das MoltBook-Projekt und die Geschichte von OpenClaw

Das OpenClaw-Projekt erlangte Anfang dieses Jahres mit dem Start des sozialen Netzwerks MoltBook Popularität. Diese Plattform erregte große Aufmerksamkeit, da sie angeblich vollständig von KI-Agenten gesteuert wurde. Im Februar steigerte die Ankündigung des OpenClaw-Schöpfers Peter Steinberger, dass er sich dem OpenAI-Team angeschlossen habe, das Interesse am Projekt weiter.

Später entdeckten Forscher jedoch, dass einige Agenten im MoltBook-Projekt tatsächlich von Menschen gesteuert wurden. Dies diente als besonderer Marketing-Schachzug für OpenClaw und demonstrierte, wie eine agentenbasierte Zukunft aussehen könnte. Obwohl Fragen zur Zuverlässigkeit des Projekts aufkamen, gab es einen starken Anstoß zur Popularisierung von KI-Agenten.

Heutzutage werden KI-Agenten zu einem integralen Bestandteil der technologischen Landschaft. Sie werden in immer mehr Bereichen integriert, einschließlich mobiler Ökosysteme. Die Veröffentlichung der OpenClaw-App für Android und iOS schafft für Nutzer die Voraussetzungen, KI-Möglichkeiten noch umfassender und komfortabler zu nutzen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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