Deutsche Marke Punkt. stellt sicheres MC03-Smartphone mit AphyOS vor

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Deutsche Marke Punkt. stellt sicheres MC03-Smartphone mit AphyOS vor

Die deutsche Marke Punkt. hat offiziell das neue MC03-Smartphone auf den Markt gebracht, das für Nutzer konzipiert wurde, die Wert auf den Schutz personenbezogener Daten legen. Im Gegensatz zu den ursprünglichen Plänen des Herstellers wird das Gerät, das im Januar dieses Jahres angekündigt wurde, ohne obligatorisches monatliches Abonnement verkauft. Alle Sicherheitsfunktionen und Betriebssystemdienste sind nun im Gerätepreis enthalten, sodass Nutzer lebenslang ohne zusätzliche Zahlungen auf diese Dienste zugreifen können. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten berichtet.

Die Besonderheit des Geräts liegt in seiner Software. Das Modell MC03 läuft unter dem Betriebssystem AphyOS, das auf GrapheneOS basiert. Dieses System verfügt über eine minimalistische Benutzeroberfläche und führt jede Drittanbieter-App in einer separaten isolierten Umgebung (Sandbox-Methode) aus. Dies schränkt den unbefugten Zugriff von Apps auf persönliche Nutzerdaten drastisch ein. Zudem gewährleistet ein integrierter VPN-Dienst den vollständigen Schutz der Internetaktivitäten.

Technische Daten und Langlebigkeit

Laut ixbt.com entspricht das Punkt. MC03 auch in Bezug auf die Hardware modernen Anforderungen. Das Smartphone ist mit einem MediaTek Dimensity 7300 Prozessor, 8 GB RAM und 256 GB internem Speicher ausgestattet. Zudem besteht die Möglichkeit, den Speicher über microSD-Karten zu erweitern. Das Gerät verfügt über ein 6,67-Zoll-OLED-Display mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz, wobei der Fingerabdruckscanner direkt unter dem Bildschirm platziert ist.

Der Hersteller legte besonderen Wert auf die Langlebigkeit des Geräts. Das Smartphone ist nach dem Standard IP68 gegen Wasser und Staub geschützt. Besonders bemerkenswert ist, dass der Nutzer den 5200 mAh Akku ohne Spezialwerkzeug eigenständig austauschen kann. Dies ist ein auf dem heutigen Smartphone-Markt seltenes, aber wichtiges Merkmal, das die Lebensdauer des Geräts verlängert. Das Gerät unterstützt 30 W kabelgebundenes und 15 W kabelloses Laden.

Kamerafunktionen und Garantien

Für Fotografie-Begeisterte bietet das MC03 einen Hauptblock aus drei Kameras: ein 64 MP Hauptsensor, ein 8 MP Weitwinkelobjektiv und ein 2 MP Zusatzsensor. Auf der Vorderseite befindet sich eine 32 MP Selfie-Kamera. Punkt. verspricht für dieses Modell mindestens drei Jahre lang große System-Updates und fünf Jahre lang Security Patches.

Die Endmontage des Smartphones erfolgt direkt in Deutschland, was hohe Standards bei der Produktqualitätskontrolle bedeutet. Derzeit wird das Punkt. MC03 im offiziellen Online-Shop des Unternehmens für 745 Euro verkauft. Der Hersteller gab bekannt, dass ein weltweiter Versand, einschließlich der Region Zentralasien, möglich ist.

Solche Geräte könnten auf dem Markt in Usbekistan eine besondere Nische besetzen, da das Thema Cybersicherheit und Datenschutz auch bei lokalen Nutzern immer relevanter wird. Obwohl der Preis über dem Mittelklassesegment liegt, wird erwartet, dass der lebenslang kostenlose VPN und das sichere AphyOS-Ökosystem eine spezifische Kundenschicht anziehen.

PunktSmartphoneCybersicherheitAphyOSDeutschland
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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