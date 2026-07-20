Der junge spanische Star Lamine Yamal hat sich durch den Gewinn der prestigeträchtigsten Trophäen im Fußball einen festen Platz in der Geschichte gesichert. Nach dem Sieg gegen Argentinien im WM-Finale gewann der 19-jährige Flügelspieler nicht nur die Goldmedaille, sondern erntete auch das Lob der Experten für sein phänomenales Talent. Dies berichtet Goal.com berichtet .

In einem dramatischen Spiel im Stadion von New York gewann Spanien mit 1:0. Die Umarmung zwischen Lamine Yamal und dem zu Tränen gerührten Lionel Messi nach dem Abpfiff war von symbolischer Bedeutung. Dieser Moment wird von der Fußballwelt als Übergabe des Staffelstabs von der legendären 39-jährigen Ikone an den 19-jährigen Helden einer neuen Ära gewertet. Laut Goal.com war es ein symbolisches Bild, als Yamal, der beim FC Barcelona die Nummer 10 trägt, die ehemalige Legende seines Vereins tröstete.

Historisches Ergebnis und Expertenmeinung

Der ehemalige englische Torhüter Joe Hart verbarg seine Bewunderung für die Leistung des jungen Spielers nicht. Seiner Meinung nach hat Yamal mit dem Gewinn der Europameisterschaft und der Weltmeisterschaft im Alter von nur 19 Jahren den „Fußball durchgespielt“. Bei BBC Sport betonte Hart Yamals Gelassenheit unter Druck und seine Fähigkeit, trotz der harten Gangart der argentinischen Verteidiger ruhig zu bleiben.

Auch Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente lobte den Beitrag seines Schützlings zum mannschaftlichen Erfolg. Dem Trainer zufolge ist Yamal während des Turniers gereift und hat bewiesen, dass er bereit ist, individuelle Ambitionen für das Wohl der Mannschaft zurückzustellen. Obwohl es vor dem Turnier Bedenken wegen einer Knieverletzung gab, kam er in fast allen Spielen zum Einsatz.

Statistiken zufolge hat Lamine Yamal alle 13 Spiele gewonnen, in denen er bei großen Turnieren (EM und WM) in der Startelf stand. Dies ist die längste perfekte Serie in der Geschichte des europäischen Fußballs. Mit 19 Jahren und 6 Tagen wurde er zum jüngsten Spieler der Geschichte, der sowohl den kontinentalen als auch den Weltmeistertitel hält.

Sieg und Zukunftsaussichten

Ein Tor von Ferran Torres in der 106. Minute des Finales führte Spanien erneut an die Weltspitze. Obwohl die Auszeichnung als „Bester junger Spieler“ des Turniers an seinen Teamkollegen Pau Cubarsi ging, werden Yamals Einfluss auf das Spiel und seine taktische Disziplin von Experten hoch bewertet.

Der Erfolg von Lamine Yamal markiert den Beginn einer neuen goldenen Ära für den spanischen Fußball. Sein individuelles Können und seine defensive Unterstützung waren entscheidende Faktoren für die ausgewogene Leistung des Teams. Nun richtet sich die ganze Welt auf die nächsten Schritte des jungen Stars und darauf, wie würdig er das Erbe von Messi fortführen wird.