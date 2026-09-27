Norwegen und Portugal kämpfen heute um die Tabellenführung in der Nations League

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Norwegen und Portugal kämpfen heute um die Tabellenführung in der Nations League

In der UEFA Nations League findet heute Abend, am 27. September, eines der am meisten erwarteten Duelle des 2. Spieltags der Gruppenphase statt. Im berühmten Ullevaal-Stadion in Oslo empfängt die norwegische Nationalmannschaft einen der Giganten des Kontinents: Portugal. Es wurde bestätigt, dass der erfahrene französische Schiedsrichter François Letexier dieses prestigeträchtige Aufeinandertreffen leiten wird.

In der Partie, die um 23:45 Uhr Ortszeit beginnt, setzen beide Teams auf ihre stärksten Akteure: Während bei den Gastgebern die Offensivkraft um Martin Ødegaard und Erling Haaland agiert, sind bei den Gästen Stars wie Rúben Dias, João Cancelo, João Félix und Gonçalo Ramos im Aufgebot. Am 1. Spieltag feierte Norwegen einen 3:2-Comeback-Sieg gegen Dänemark, während Portugal Wales mit 1:0 besiegte. Das heutige Spiel ist von besonderer Bedeutung, da es den alleinigen Tabellenführer der Gruppe bestimmen könnte.

„Haaland vs. Dias, 23:45 Uhr und das Rennen um die Tabellenführung“: Die 5 Kernpunkte des Duells

Die wichtigsten offiziellen Informationen und Fakten vor dem Super-Duell in Oslo:

  • Das heutige Spitzenspiel: Am 27. September treffen Norwegen und Portugal im Rahmen des 2. Spieltags der Nations League aufeinander;

  • Ullevaal-Stadion und Schiedsrichter: Die Begegnung findet in Oslo statt und wird vom renommierten französischen Unparteiischen François Letexier geleitet;

  • Anstoßzeit: Das Spiel beginnt heute Abend um 23:45 Uhr Ortszeit;

  • Siegreicher Start am 1. Spieltag: Norwegen besiegte Dänemark in einem dramatischen Spiel mit 3:2, während Portugal einen wichtigen 1:0-Sieg gegen Wales einfuhr;

  • Kalender für den 3. Spieltag: Am 1. Oktober reist Norwegen zum 3. Spieltag nach Wales, während Portugal bei Dänemark zu Gast ist.

Nations League: Vergleich der Aufstellungen von Norwegen und Portugal

Tabelle der offiziellen Startelf-Aufstellungen für das entscheidende Duell im Ullevaal-Stadion:

Mannschaftsteile und Positionen

Norwegische Nationalmannschaft

Portugiesische Nationalmannschaft

Torwart (TW)

Ørjan Nyland

Diogo Costa

Abwehr (ABW)

Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem

João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes

Mittelfeld (MF)

Fredrik Aursnes, Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard

João Palhinha, João Neves

Angriff (ANG)

Andreas Schjelderup, Antonio Nusa, Erling Haaland

Francisco Conceição, João Félix, Pedro Neto, Gonçalo Ramos

Ergebnis 1. Spieltag

3:2-Sieg gegen Dänemark

1:0-Sieg gegen Wales

Plan für den 3. Spieltag (1. Oktober)

Auswärtsspiel bei Wales

Auswärtsspiel bei Dänemark

Fußballexpertise: Warum wird dieses Spiel als taktische Revolution bewertet?

Fazit von europäischen Fußballkommentatoren, Taktik-Analysten und Scouts:

  • „Das Duell Erling Haaland gegen Rúben Dias“: Auf Vereinsebene Bei Manchester Cityspielen die beiden Weltklasse-Stars Haaland und Dias zusammen – nun treffen sie in ihren Nationalteams aufeinander; Dias' Stellungsspiel wird der entscheidende Schlüssel sein, um Norwegens Hauptangriffswaffe zu stoppen;

  • Ødegaard und die Kreativität im Mittelfeld: Ødegaards kluge Pässe im Zentrum und die schnellen Flügelspieler wie Nusa und Schjelderup werden versuchen, die Räume hinter Portugals offensiv ausgerichteten Außenverteidigern Mendes und Cancelo zu nutzen;

  • Portugals vielseitiger Angriff: Das schnelle Quartett aus Félix, Conceição, Neto und Ramos wird die norwegische Abwehr unter ständigem Druck halten; das Duo Palhinha und Neves sorgt für die Ballkontrolle im Zentrum und soll das Spieltempo zugunsten der Portugiesen diktieren.

Glauben Sie, dass Norwegen unter der Führung von Erling Haaland heute in Oslo die portugiesischen Stars übertrumpfen und die alleinige Tabellenführung übernehmen wird, oder nimmt Portugal dank seiner Klasse und Erfahrung die drei Punkte mit nach Hause? Welches Ergebnis erwarten Sie bei diesem Topspiel? Hinterlassen Sie Ihre Tipps in den Kommentaren und teilen Sie die Analyse des spannendsten Nations-League-Duells mit allen Fußballfans!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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