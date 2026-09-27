Der italienische Nationaltrainer Roberto Mancini hat sich vollständig von der Situation um die finanziellen Unregelmäßigkeiten und umstrittenen Verträge distanziert, die dem Verein Manchester City, den er einst trainierte, vorgeworfen werden. Wie Goal.com berichtet, betonte der Fachmann nachdrücklich, dass der amtierende Premier-League-Meister unschuldig sei, und wies die gegen ihn erhobenen Vorwürfe zurück. Dies berichtet Goal.com .

Vor dem Nations-League-Spiel am Montag gegen die Türkei beantwortete er auf einer Pressekonferenz Fragen zu einem zweiten Vertrag, der angeblich mit dem Verein Al-Jazira aus den Vereinigten Arabischen Emiraten geschlossen wurde und für den angeblich ein Beratungshonorar von 2,03 Millionen Euro für nur vier Arbeitstage pro Jahr gezahlt wurde.

Finanzielle Untersuchungen und verdächtige Verträge

Das deutsche Magazin Der Spiegel hatte zuvor eine Untersuchung veröffentlicht, in der behauptet wurde, dass Roberto Mancini neben seinem Hauptgehalt bei Manchester City über geheime Absprachen zusätzliche Einnahmen erzielt habe. Die 115 Anklagepunkte gegen den Verein erstrecken sich über einen Zeitraum von neun Jahren und umfassen auch seine vierjährige Amtszeit.

Der erfahrene Trainer erklärte jedoch, dass diese Anschuldigungen nichts mit ihm zu tun hätten. Seinen Worten zufolge seien die in der Presse verbreiteten Berichte und die Behauptungen bezüglich des zweiten Vertrags grundlos, und falls es ein Problem gebe, sei dies die Angelegenheit des Vereins und nicht seine.

Reaktion der Führung von Manchester City

„Ich glaube nicht, dass Manchester City schuldig ist, im Gegenteil. Das ist kein Problem, das mich beunruhigt, und es ist auch keine Neuigkeit. Manchester City ist unschuldig, und was den Doppelvertrag betrifft: Wenn es ein Problem gibt, ist es ihres, nicht meins“, sagte Mancini gegenüber den Medien.

Während Mancini versucht, sich von diesen Kontroversen zu distanzieren, kämpft Manchester City weiterhin gegen die weitreichenden Vorwürfe. In einer auf der offiziellen Website des Vereins veröffentlichten Erklärung erklärte der Vorsitzende Khaldoon Al-Mubarak, dass das Team absolut unschuldig sei und trotz der laufenden rechtlichen Untersuchungen nicht von seiner Position abrücken werde.

Der Vereinsvorsitzende betonte, dass sich trotz des zunehmenden Rummels nichts geändert habe und das Team frühere Schwierigkeiten gemeinsam überwunden habe. Manchester City setzt seinen Rechtsstreit fort, um seine sportliche Position zu wahren und Gerechtigkeit in Bezug auf die Finanzvorwürfe zu erlangen.