China betankt erfolgreich BeiDou-Satelliten im Weltraum

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China betankt erfolgreich BeiDou-Satelliten im Weltraum

China hat eine revolutionäre Technologie im Weltraum getestet und erfolgreich eine Betankung eines BeiDou-Navigationssatelliten im hohen Erdorbit durchgeführt. Laut ixbt.com wurden die Details dieser komplexen Operation, die im Februar dieses Jahres stattfand, erst jetzt veröffentlicht. Dieser Erfolg wird die Kosten für die Wartung orbitaler Konstellationen drastisch senken und die Lebensdauer von Raumfahrzeugen um ein Vielfaches verlängern. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Es wurde mitgeteilt, dass sich während des erfolgreichen Tests ein spezielles Wartungsfahrzeug dem BeiDou-Satelliten näherte und flüssigen Treibstoff übertrug. Experten erklären, dass bei dem Experiment eine langlebige chemische Treibstoffart verwendet wurde, die keine komplexen Kühlsysteme erfordert und jahrelang gelagert werden kann. Dies vereinfacht die Lagerungs- und Handhabungsprozesse unter Weltraumbedingungen erheblich.

Die Bedeutung der Betankung im Weltraum

Derzeit verbrauchen Satelliten enorme Ressourcen, nicht nur beim Start, sondern auch während der Erfüllung ihrer Aufgaben. Insbesondere ist Treibstoff für Manöver zur Korrektur der Flugbahn, zur Aufrechterhaltung der Lage und Ausrichtung des Objekts sowie zur Vermeidung gefährlicher Kollisionen unerlässlich.

Die Praxis zeigt, dass ein Satellit seinen Betrieb einstellen muss, sobald die Treibstoffreserven aufgebraucht sind, selbst wenn die Solarpaneele, die Elektronik und alle anderen Hauptsysteme an Bord einwandfrei funktionieren. Früher mussten in solchen Fällen neue Satelliten gestartet werden, was mit enormen finanziellen Kosten verbunden war.

Komplexer technischer Prozess und Zukunftsaussichten

Die Betankungstechnologie unter orbitalen Bedingungen erfordert höchste Präzision und komplexe technische Lösungen. Zunächst muss das Wartungsfahrzeug das Ziel autonom identifizieren, seine Geschwindigkeit und Flugbahn vollständig synchronisieren und anschließend das Andocken unter Mikrogravitationsbedingungen ohne Leckagen durchführen.

Wenn diese Technologie weiterentwickelt wird, könnte ein einziges Wartungsfahrzeug in Zukunft mehrere Satelliten mit Treibstoff versorgen. Dies wird wiederum die Kosten für den Betrieb großer orbitaler Konstellationen erheblich senken.

Zur Erinnerung: BeiDou ist Chinas globales Satellitennavigationssystem, das mit dem US-amerikanischen GPS, dem europäischen Galileo und dem russischen GLONASS vergleichbar ist und sowohl für zivile als auch für militärische Zwecke weit verbreitet ist.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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