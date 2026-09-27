Oppo Reno16t vorgestellt: Kompakter Bildschirm und riesiger Akku

Laut Ixbt.com hat Oppo offiziell sein neues Smartphone Reno16t für den Heimatmarkt vorgestellt, das mit interessanten und einzigartigen Spezifikationen überzeugt. Das Gerät richtet sich an Nutzer, die kompakte Gadgets bevorzugen, und zeichnet sich durch die Kombination moderner Technologie mit einem Akku mit extrem hoher Kapazität aus. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Einer der bemerkenswertesten Aspekte des Smartphones sind seine Abmessungen und der Bildschirm. Das Gerät ist mit einem 6,32-Zoll-Display ausgestattet, das nach heutigen Maßstäben als kompakt eingestuft werden kann. Gleichzeitig bietet der Bildschirm eine Auflösung von 2640×1216 Pixeln, unterstützt eine Bildwiederholrate von 120 Hz und eine rekordverdächtige Spitzenhelligkeit von 3600 Nits.

Leistung und technische Möglichkeiten

Auch die Hardware des Geräts ist auf hohem Niveau entwickelt. Laut ixbt.com basiert das neue Modell auf dem MediaTek Dimensity 8550 SUPER SoC. Dies garantiert den Nutzern hohe Geschwindigkeit und stabile Leistung bei allen Aufgaben, von alltäglichen Anwendungen bis hin zu anspruchsvollen Spielen.

Käufern werden zwei Hauptkonfigurationen angeboten. Die Version mit 12 GB RAM und 256 GB Speicher kostet etwa 550 USD, während das fortschrittliche Modell mit 16 GB RAM und 512 GB internem Speicher für 670 USD erhältlich ist. Das Gesamtgewicht des Geräts beträgt lediglich 191 Gramm.

Kamera und Robustheit

Auch bei den Fotofunktionen erweist sich das Oppo Reno16t als wettbewerbsfähig in seiner Klasse. Das Hauptkameramodul verfügt über einen 200 MP Sensor. Ergänzt wird es durch eine 50 MP Ultraweitwinkelkamera sowie ein 50 MP Teleskopobjektiv. Die Frontkamera liefert ebenfalls hochwertige 50 MP Aufnahmen.

Der Akku besticht durch seine enorme Kapazität. Das Smartphone ist mit einem 6700 mAh Akku ausgestattet, der die 80W SuperVOOC Schnellladetechnologie unterstützt. Dies ermöglicht es den Nutzern, die Energiereserven in kurzer Zeit vollständig aufzuladen.

Zu den weiteren Vorteilen des Geräts gehören ein optischer Fingerabdruckscanner unter dem Display, ein Infrarot-Port zur Steuerung von Haushaltsgeräten sowie ein hoher Schutz des Gehäuses nach IP69K-Standard.