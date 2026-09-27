Vivo Y600i: Smartphone mit 8000 mAh Akku und extrem robustem Gehäuse vorgestellt

Vivo hat offiziell sein neues Smartphone Vivo Y600i vorgestellt, eines seiner widerstandsfähigsten und ausdauerndsten Geräte. Laut ixbt.com ist dieses Modell für den Einsatz unter extremen Bedingungen konzipiert und zeichnet sich durch einen hohen Schutzgrad sowie einen riesigen Akku aus. Dies berichtet Ixbt.com .

Eines der Hauptmerkmale des neuen Smartphones ist seine Robustheit. Der Hersteller gibt an, dass das Gehäuse Stürze aus zehn verschiedenen Richtungen übersteht. Zudem ist die Funktionsfähigkeit bei einem Untertauchen in bis zu drei Meter tiefem Wasser garantiert. Der Gehäuseschutz entspricht dem strengen IP69K-Standard.

Technische Möglichkeiten und Leistung

Das Gerät basiert auf dem Snapdragon 4 Gen 2 Prozessor. Auf der Vorderseite befindet sich ein großes 6,87-Zoll-Display mit Unterstützung für eine 120 Hz Bildwiederholrate, was dem Nutzer eine flüssige und angenehme Darstellung von Inhalten bietet.

Was die Optik betrifft, so ist das Vivo Y600i mit einer 50 MP Hauptkamera und einer 8 MP Frontkamera ausgestattet. Softwareseitig läuft das Smartphone ab Werk mit OriginOS 6 auf Basis von Android 16.

Akku und Preisgestaltung

Der beeindruckendste Teil des Smartphones ist sein riesiger Akku. Das Gerät ist mit einem 8000 mAh Akku ausgestattet, der 44 W schnelles kabelgebundenes Laden unterstützt. Für die Sicherheit ist ein Fingerabdruckscanner in die Seitentaste integriert.

Der Verkaufsstart auf dem chinesischen Markt ist für den 30. September dieses Jahres geplant. Das Gerät wird in drei Farbvarianten und zwei Speicherkonfigurationen angeboten:

6/128 GB Version — 255 Dollar

6/256 GB Version — 300 Dollar

Das Unternehmen behauptet, dass dieses Modell bis zu sieben Jahre halten wird, wobei dieser Zeitraum keine Android-Betriebssystem-Updates beinhaltet. Dennoch dürfte das Gerät für Nutzer, die hohe Autonomie und Robustheit schätzen, eine interessante Wahl sein.