Vivo Y600i: Smartphone mit 8000 mAh Akku und extrem robustem Gehäuse vorgestellt

·3·Technologie
Vivo Y600i: Smartphone mit 8000 mAh Akku und extrem robustem Gehäuse vorgestellt

Vivo hat offiziell sein neues Smartphone Vivo Y600i vorgestellt, eines seiner widerstandsfähigsten und ausdauerndsten Geräte. Laut ixbt.com ist dieses Modell für den Einsatz unter extremen Bedingungen konzipiert und zeichnet sich durch einen hohen Schutzgrad sowie einen riesigen Akku aus. Dies berichtet Ixbt.com .

Eines der Hauptmerkmale des neuen Smartphones ist seine Robustheit. Der Hersteller gibt an, dass das Gehäuse Stürze aus zehn verschiedenen Richtungen übersteht. Zudem ist die Funktionsfähigkeit bei einem Untertauchen in bis zu drei Meter tiefem Wasser garantiert. Der Gehäuseschutz entspricht dem strengen IP69K-Standard.

Technische Möglichkeiten und Leistung

Das Gerät basiert auf dem Snapdragon 4 Gen 2 Prozessor. Auf der Vorderseite befindet sich ein großes 6,87-Zoll-Display mit Unterstützung für eine 120 Hz Bildwiederholrate, was dem Nutzer eine flüssige und angenehme Darstellung von Inhalten bietet.

Was die Optik betrifft, so ist das Vivo Y600i mit einer 50 MP Hauptkamera und einer 8 MP Frontkamera ausgestattet. Softwareseitig läuft das Smartphone ab Werk mit OriginOS 6 auf Basis von Android 16.

Akku und Preisgestaltung

Der beeindruckendste Teil des Smartphones ist sein riesiger Akku. Das Gerät ist mit einem 8000 mAh Akku ausgestattet, der 44 W schnelles kabelgebundenes Laden unterstützt. Für die Sicherheit ist ein Fingerabdruckscanner in die Seitentaste integriert.

Der Verkaufsstart auf dem chinesischen Markt ist für den 30. September dieses Jahres geplant. Das Gerät wird in drei Farbvarianten und zwei Speicherkonfigurationen angeboten:

  • 6/128 GB Version — 255 Dollar
  • 6/256 GB Version — 300 Dollar
Das Unternehmen behauptet, dass dieses Modell bis zu sieben Jahre halten wird, wobei dieser Zeitraum keine Android-Betriebssystem-Updates beinhaltet. Dennoch dürfte das Gerät für Nutzer, die hohe Autonomie und Robustheit schätzen, eine interessante Wahl sein.

VivoSmartphoneSnapdragonTechnologieGadgets
Teilen:
Telegram-KanalAuf Google folgen
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Vivo X500 Flaggschiff-Serie wird am 21. September vorgestelltVivo X500 Flaggschiff-Serie wird am 21. September vorgestellt8 September 09:51Live-Bilder des Xiaomi 18 Pro Smartphones vor offizieller Präsentation geleaktLive-Bilder des Xiaomi 18 Pro Smartphones vor offizieller Präsentation geleakt20 September 22:27OnePlus 16 Flaggschiff: 9000 mAh Akku und 185 Hz Display angekündigtOnePlus 16 Flaggschiff: 9000 mAh Akku und 185 Hz Display angekündigt19 September 10:26Vivo X500 Pro Max Flaggschiff: 144 Hz Display und einzigartige KamerafunktionenVivo X500 Pro Max Flaggschiff: 144 Hz Display und einzigartige Kamerafunktionen2 September 12:50Vivo V80 Lite internationale Version vorgestellt: 10.000 mAh Akku und IP69-SchutzVivo V80 Lite internationale Version vorgestellt: 10.000 mAh Akku und IP69-Schutz3 September 21:56Vivo V80 Lite 5G Smartphone mit 10 000 mAh Akku vorgestelltVivo V80 Lite 5G Smartphone mit 10 000 mAh Akku vorgestellt2 September 13:25
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App

Meistgelesen Technologie nachrichten

Wissenschaftler berechnen, wann der Sauerstoff auf der Erde ausgeht
Wissenschaftler berechnen, wann der Sauerstoff auf der Erde ausgeht
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
Preise für iPhone 18 Pro und Pro Max bekannt gegeben
Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
China hat einen fischähnlichen Roboter entwickelt: Ein neues Zeitalter unter Wasser könnte beginnen (Video)
Usbekistan stellt erste Kamikaze-Drohne vor: Großer Wirbel auf Militärmesse
Usbekistan stellt erste Kamikaze-Drohne vor: Großer Wirbel auf Militärmesse
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
In der Antarktis gefundener Meteorit verändert das Verständnis des Sonnensystems
Berichte über zerkratzte iPhone 18 Pro Max sorgen für Diskussionen in sozialen Netzwerken
Berichte über zerkratzte iPhone 18 Pro Max sorgen für Diskussionen in sozialen Netzwerken
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt
Ladeleistung der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe enthüllt