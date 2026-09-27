Abbas Araghchi nennt Bedingungen für Ausweg aus der Sackgasse um die Straße von Hormus mit den USA

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Abbas Araghchi nennt Bedingungen für Ausweg aus der Sackgasse um die Straße von Hormus mit den USA

Der geopolitische Konflikt um die Straße von Hormus, die wichtigste Öl- und Handelsader der Welt, tritt in eine entscheidende Phase ein. Der iranische Außenminister Abbas Araghchi erklärte in einer Stellungnahme offen, dass der gefährliche Stillstand nur durch direkte Verhandlungen mit den USA gelöst werden könne. Der Minister betonte, dass Teherans Forderungen klar seien und die Wiederaufnahme des Schiffsverkehrs durch die Meerenge ausschließlich von der Erfüllung dieser Bedingungen abhänge. Gleichzeitig gab Araghchi an, dass Vermittler die offizielle endgültige Position Washingtons noch nicht übermittelt hätten und weitere Entscheidungen von dieser Antwort abhingen.

Es ist bekannt, dass Teheran einen konkreten 7-Tage-Plan zur Öffnung der Meerenge und zur Einstellung militärischer Aktionen vorgeschlagen hat, doch laut Informationen des Wall Street Journal hat US-Präsident Donald Trump diese Initiative des Iran abgelehnt. Darüber hinaus stellte Teheran unmissverständlich klar, dass es in den kommenden Verhandlungen keinesfalls auf sein Atomprogramm verzichten werde, insbesondere nicht auf die Urananreicherung und den Abtransport von Uran aus dem Land.

„7-Tage-Plan, Trumps Veto und Urananreicherung“: Die 5 Kernpunkte der Hormus-Krise

Die Erklärung des iranischen Außenministers und die wichtigsten offiziellen Fakten rund um die Verhandlungen:

  • Verhandlungen – der einzige Ausweg: Abbas Araghchi erklärte, dass die Spannungen um die Straße von Hormus nur durch eine diplomatische Einigung gelöst werden können;

  • Teherans spezieller 7-Tage-Plan: Es wurde vorgeschlagen, die wichtigsten Maßnahmen innerhalb von 4–5 Tagen umzusetzen, am 6. Tag die Meerenge zu öffnen und am 7. Tag ein endgültiges Friedensabkommen zu unterzeichnen;

  • Donald Trumps Ablehnung: Wie das WSJ berichtet, hat der US-Präsident den Vorschlag zur Öffnung der Meerenge und zur 7-tägigen Waffenruhe nicht akzeptiert;

  • Die „rote Linie“ beim Atomprogramm: Iranische Beamte erklärten, dass sie die Urananreicherung nicht stoppen und die Bestände nicht aus dem Land bringen werden;

  • Das Scheitern des Friedensmemorandums: Der im Juni unter pakistanischer Vermittlung geschlossene Waffenstillstand und das Memorandum wurden im Juli von Trump annulliert, woraufhin Teheran bestätigte, dass die Vereinbarung ihre Gültigkeit verloren habe.

Straße von Hormus und Verhandlungen: Ein Vergleich der Forderungen des Iran und der Position der USA

Tabelle der regionalen Konfrontation und der Ansätze der Parteien:

Indikatoren und Richtungen

Position der Islamischen Republik Iran

Ansatz der USA und der Regierung von Donald Trump

Mechanismus zur Öffnung der Straße von Hormus

7-tägiger schrittweiser Plan und Verhandlungen

Ablehnung des iranischen Vorschlags, Aufrechterhaltung des Drucks

Atomprogramm und Uranbestände

Kein Stopp der Urananreicherung und kein Abtransport

Forderung nach vollständiger Begrenzung der nuklearen Aktivitäten und Inspektionen

Bedingungen für den diplomatischen Dialog

Verhandlungen auf Augenhöhe; „Ablehnung von Gewalt und Drohungen“

Harte Position, maximaler Druck und Machtdemonstration

Kommunikation über Vermittler

Offizielle endgültige Antwort Washingtons steht aus

Direkte Forderungen und Stopp der Einmischung

Schicksal früherer Waffenstillstandsabkommen

Nach der Entscheidung im Juli „Memorandum faktisch nicht mehr existent“

Erklärung des Juni-Waffenstillstands als vorzeitig beendet

Geopolitische und Energie-Expertise: Warum erschüttern die Hormus-Verhandlungen den Weltmarkt?

Fazit von internationalen Politikwissenschaftlern, Militäranalysten und Experten des Ölmarktes:

  • „Die Hauptschlagader des Weltöls“: Etwa 20 Prozent des weltweiten Ölexports werden durch die Straße von Hormus transportiert; eine Schließung oder Unterbrechung des Schiffsverkehrs würde zu einem drastischen Anstieg der Ölpreise und einer globalen Wirtschaftskrise führen, weshalb Araghchi Verhandlungen als einzige Lösung darstellt;

  • Trumps Taktik des maximalen Drucks: Donald Trumps Ablehnung des 7-tägigen Übergangsplans bedeutet, dass Washington kein halbes Ergebnis will, sondern ein umfassendes und kompromissloses Abkommen anstrebt, das Irans militärische und nukleare Programme vollständig stoppt;

  • Pezeshkian und Teherans psychologische Geduld: Die Erklärung von Präsident Masoud Pezeshkian, „wir sind zu Verhandlungen ohne Gewalt und Zwang bereit“, signalisiert, dass Teheran sich unter Druck nicht ergeben wird, aber diplomatische Kanäle offen hält, um einen großflächigen Krieg zu vermeiden.

Glauben Sie, dass die Spannungen zwischen den USA und dem Iran bezüglich der Straße von Hormus und des Atomprogramms durch friedliche Verhandlungen gelöst werden können, oder führt Donald Trumps Ablehnung die Region in einen neuen großen Konflikt? Wie wird sich Irans Festhalten an seiner Uran-Position auf zukünftige Abkommen auswirken? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese wichtige diplomatische Analyse zur globalen Energiesicherheit!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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