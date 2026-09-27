Der ehemalige Vorsitzende von Manchester City, David Bernstein, hat erklärt, dass finanzielle Strafen gegen den englischen Klub nicht ausreichen und ernsthafte Maßnahmen ergriffen werden müssen, die ihren Status in der Premier League beeinträchtigen. Laut Goal.com wird berichtet, dass der Verein in den meisten der 115 Anklagepunkte wegen finanzieller Verstöße für schuldig befunden werden könnte. Dies berichtet Goal.com .

David Bernstein, der von 1998 bis 2003 das Management von Manchester City leitete, betonte in einem Interview mit talkSPORT, dass einfache Geldstrafen angesichts der unbegrenzten finanziellen Möglichkeiten des Klubs bedeutungslos seien. Seiner Meinung nach würden selbst Strafen in Höhe von hunderten Millionen Pfund die Situation nicht ändern.

Sportliche Sanktionen und die Frage des Punktabzugs

Der ehemalige Vorsitzende betonte, dass die Strafe zwangsläufig die Position des Teams in der englischen Premier League beeinträchtigen müsse. Sollte ein Punktabzug angewendet werden, seien der Zeitpunkt und das Ausmaß von entscheidender Bedeutung.

Bernsteins Berechnungen zufolge wären etwa 80 Punkte Abzug zu Beginn der aktuellen Saison erforderlich, um den Ligastatus des Teams zu gefährden. Dies könnte dazu führen, dass der Klub die Saison nicht mehr retten kann und in eine niedrigere Liga absteigt.

Reaktionen und Forderungen der Konkurrenzvereine

Während Manchester City auf das endgültige Strafmaß wartet, bereiten sich auch die Rivalen auf die rechtliche Aufarbeitung vor. Insbesondere Arsenal, Tottenham, Liverpool und Manchester United haben formelle Mitteilungen verschickt, in denen sie sich das Recht vorbehalten, Schadensersatz für entgangene Einnahmen aufgrund der finanziellen Unregelmäßigkeiten zu fordern. Die Gesamtsumme dieser kollektiven Forderungen könnte 800 Millionen Pfund erreichen.

In den genannten Jahren gewann Manchester City achtmal die englische Premier League, die Champions League sowie viermal den FA Cup und siebenmal den Ligapokal.

Offizielle Antwort der Klubführung

Trotz der schwerwiegenden Vorwürfe gab der Vorstandsvorsitzende Khaldoon Al Mubarak am Samstag eine entschlossene Erklärung ab und wies alle Anschuldigungen kategorisch zurück. Al Mubarak betonte sein volles Vertrauen darauf, dass der Klub seinen Namen reinwaschen und seine Unschuld beweisen werde, und merkte zudem an, dass der Prozess bisher nicht fair verlaufen sei.