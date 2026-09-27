Dana White rechnet schonungslos mit Eddie Hearn ab: Kampf Fury gegen Joshua vor dem Aus

Im Schwergewichtsboxen ist ein neuer, heftiger Streit um den lang erwarteten Kampf zwischen den britischen Giganten Tyson Fury und Anthony Joshua entbrannt. Dana White, Chef der UFC und von Zuffa Boxing, hat den bekannten Promoter und Matchroom Boxing-Boss Eddie Hearn nach den Hindernissen bei der Organisation dieses historischen Kampfes scharf kritisiert. White betont, dass die Person, die eigentlich bei der Organisation helfen sollte, den Prozess nur behindere und lediglich für falsches Aufsehen sorge.

„Ich habe noch nie jemanden getroffen, der so viel Unsinn redet wie Eddie Hearn. Wenn ihm dieser Kampf wirklich am Herzen läge, wäre er längst über die Bühne gegangen“, so White. Zuvor war geplant, das Duell der beiden Superstars am 11. Dezember in Cardiff auszutragen, doch aufgrund von Hearns Widerstand gegen die Beteiligung von Dana White droht der Kampf des Jahrhunderts erneut zu scheitern.

„Promoter-Zoff, 11. Dezember in Gefahr und Whites Attacke“: Die 5 Kernpunkte des Konflikts

Dana Whites brisante Stellungnahme und die wichtigsten Fakten zur Konfrontation Fury gegen Joshua:

Scharfe Vorwürfe von Dana White: Der UFC-Chef beschuldigt Eddie Hearn, ständig Unsinn zu verbreiten und die organisatorischen Arbeiten am Kampf zu behindern;

„Das alles ist ein Zirkus“: White bezeichnete Hearns endlose Medieninterviews als reine PR und nutzlose Aktionen;

Cardiff-Kampf am 11. Dezember in Gefahr: Der bereits in Wales vereinbarte Plan könnte aufgrund von Unstimmigkeiten zwischen den Organisatoren abgesagt werden;

Hearns Widerstand gegen White: Der Matchroom-Chef will nicht, dass Dana White und die Zuffa Boxing-Struktur an der Organisation dieses Kampfes beteiligt sind;

Endgültige Entscheidung in 3–4 Tagen: White kündigte an, dass in den kommenden Tagen vollständige Informationen zur Situation vorliegen und das Schicksal des Kampfes offiziell geklärt sein werden.

Organisation des Kampfes Fury gegen Joshua: Vergleich der Positionen von Dana White und Eddie Hearn

Klassifizierung der Unstimmigkeiten zwischen den beiden großen Promoter-Mächten der Boxwelt:

Analyse-Kriterien und Richtungen Position von Dana White (UFC / Zuffa Boxing) Position von Eddie Hearn (Matchroom Boxing) Rolle bei der Kampforganisation Vollständige Finanzierung, Systematisierung von Kommerz und Übertragung Beibehaltung der Alleinherrschaft und absoluten Kontrolle über den Kampf Einwand und Hauptvorwurf „Hearn hat den Kampf statt zu helfen immer behindert und einen Zirkus veranstaltet“ Widerstand gegen die Kontrolle von Dana White und Zuffa Boxing über den Kampf Finanzierungsmodell „Setz Geld auf den Kampf, verkauf Tickets, verkauf TV-Rechte und hör auf zu reden“ Traditionelle Box-Promotion und breite Mediendiskussionen Kampfdatum und Ort 11. Dezember, Cardiff (falls eine Einigung erzielt wird) Kampf steht aufgrund des Streits im Organisationsprozess vor der Absage Medienstrategie Konkrete Geschäftsaktionen und schnelle endgültige Entscheidung Zahlreiche Presseinterviews und langwierige Debatten

Expertenanalyse zum Profiboxen: Warum könnte der Zusammenstoß zwischen White und Hearn den Kampf des Jahrhunderts ruinieren?

Fazit internationaler Box-Insider, Manager und Sportanalysten:

„Zusammenprall von Box- und MMA-Management“: Dana White will die straffe vertikale Führung aus der UFC über Zuffa Boxing in das Profiboxen einführen; Eddie Hearn und traditionelle Box-Promoter sehen dies als offene Bedrohung ihres Monopols und wollen die Kontrolle nicht an den amerikanischen Magnaten abgeben;

Letzte Chance für Fury und Joshua: Beide britischen Schwergewichtsstars stehen in der letzten Phase ihrer Karriere; wenn der Kampf in Cardiff am 11. Dezember aufgrund persönlicher Animositäten der Organisatoren verschoben wird, könnte dieser historische Kampf niemals stattfinden und als die größte verpasste Chance der Boxgeschichte in Erinnerung bleiben;

Entscheidende Frist von 3–4 Tagen: Whites öffentlicher Druck ist kein Zufall; es ist die letzte psychologische Methode, um Hearn zu einem Kompromiss zu zwingen. In den kommenden Tagen wird entweder ein offizieller Vertrag unterzeichnet oder die offizielle Absage des Kampfes bekannt gegeben.

Wer hat Ihrer Meinung nach recht bei der ständigen Verzögerung des Kampfes zwischen Tyson Fury und Anthony Joshua: Dana White oder Eddie Hearn? Wird dieses Super-Duell am 11. Dezember in Cardiff stattfinden oder lässt der Interessenkonflikt der Promoter die Boxfans ohne den großen Kampf zurück? Hinterlassen Sie Ihre persönliche Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese Analyse des hitzigen Konflikts hinter den Kulissen des Profiboxens mit allen Sportbegeisterten!