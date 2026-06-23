Usbekistan gegen Portugal Live-Ticker

Die usbekische Nationalmannschaft trifft in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft auf Portugal. Ab 22:00 Uhr berichten wir per Live-Ticker über Tore, Torchancen, Auswechslungen, Karten und alle wichtigen Ereignisse.

In der Startelf von Usbekistan stehen Abduvohid Nematov, Rustam Ashurmatov, Alisher Abdullayev, Abduqodir Husanov, Sherzod Nasrullayev, Otabek Shukurov, Odiljon Hamrobekov, Bobur Karimov, Abbosbek Fayzullayev, Eldor Shomurodov und Azizbek Ganiyev.

Portugal startet mit Diogo Costa, Joao Cancelo, Ruben Dias, Renato Veiga, Nuno Mendes, Vitinha, Joao Neves, Pedro Neto, Bruno Fernandes, Joao Felix und Cristiano Ronaldo.

Das Spiel kann live auf dem Sender 'Zo‘r TV' verfolgt werden. Alle wichtigen Spielsituationen werden regelmäßig im Textformat aktualisiert.

Live-Ticker

Vor dem Spiel — Schiedsrichter: Jalal Jayed. Usbekistan gibt den Ball zum Anstoß.

1' — Das Spiel hat begonnen.

2' — Bruno Fernandes (Portugal) versuchte einen Pass zu seinem Mitspieler, doch ein Verteidiger blockte diesen.

3' — Bruno Fernandes schoss vom Strafraumrand, doch der Ball flog über die Querlatte.

3' — Portugal spielt den Eckball kurz.

5' — Der Pass von Nuno Mendes fand keinen Adressaten, der Angriff bricht ab.

6' — TOR! 1–0. Joao Cancelo arbeitete sich hervorragend vor und passte zu Cristiano Ronaldo. Ronaldo überwand Abduvohid Nematov und erzielte mit einem schönen Schuss in die untere rechte Ecke das Tor.

10' — Bekhruz Karimov (Usbekistan) beging ein Foul; Portugal erhält einen Freistoß in gefährlicher Position.

11' — Cancelo reagierte gut auf den abprallenden Ball und schoss, brachte den Ball jedoch nicht ins Tor.

11' — Der Freistoß von Bruno Fernandes wurde vom Torwart gehalten.

14' — Jalal Jayed pfeift. Odiljon Hamrobekov (Usbekistan) beging ein Foul in einer gefährlichen Situation; direkter Freistoß für Portugal.

14' — GELBE KARTE. Odiljon Hamrobekov erhält die Gelbe Karte für das Foul.

17' — TOR! 2–0. Nuno Mendes (Portugal) schoss einen perfekten Freistoß vom Strafraumrand — der Ball kurvte direkt in den linken Pfosten. Ein grandioses Tor.

19' — Sherzod Nasrullayev (Usbekistan) erreichte einen Steilpass und schoss, doch Diogo Costa hielt den Ball mühelos.

20' — Bekhruz Karimov nahm dem Gegner den Ball ab, war jedoch wütend, als der Schiedsrichter auf Foul entschied. Freistoß für Portugal.

21' — Der flache Pass von Nuno Mendes in den Strafraum wurde von einem Verteidiger abgefangen.

23' — Bruno Fernandes schlug den Freistoß in den Strafraum, doch die usbekische Defensive klärte sauber.

23' — Eine Trinkpause (cooling break) wurde angekündigt.

28' — Sherzod Nasrullayev (Usbekistan) schlug eine Flanke, doch ein aufmerksamer Verteidiger klärte den Ball ins Aus.

29' — TOR! 2–1. Azizjon Ganiyev (Usbekistan) reagierte schnell auf den abprallenden Ball. Ungeachtet der Distanz zum Tor zog er hart ab — der Ball schlug im oberen linken Eck ein! Ein spektakulärer Treffer zum 2:1.

30' — Achtung! Der Schiedsrichter signalisiert eine VAR-Prüfung, um ein mögliches Foul vor dem Tor zu prüfen. Die usbekischen Spieler zeigen sich unzufrieden.