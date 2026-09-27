João Félix möchte Cristiano Ronaldo die Vorlage für sein historisches Tor geben

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João Félix möchte Cristiano Ronaldo die Vorlage für sein historisches Tor geben

João Félix, Stürmer der portugiesischen Nationalmannschaft und des saudi-arabischen Klubs Al-Nassr, sprach über eines seiner wichtigsten beruflichen Ziele. In einem Interview mit AS gab der Fußballer offen zu, dass er davon träumt, die Vorlage für das historische 1.000. Karrieretor seines Landsmanns Cristiano Ronaldo zu geben. Diese Aussage unterstreicht nicht nur die Harmonie zwischen den beiden Stars auf dem Platz, sondern auch das gegenseitige Vertrauen auf dem Weg zu diesem monumentalen Meilenstein. Dies berichtet Goal.com berichtet .

Der legendäre Stürmer Cristiano Ronaldo, der mittlerweile 41 Jahre alt ist, bricht weiterhin seine eigenen Rekorde. Er hat bereits die Marke von 900 Toren erreicht und steht derzeit bei 979 Toren in offiziellen Spielen. Für den fünffachen Ballon d'Or-Gewinner fehlen nur noch 21 Tore, um diese historische Grenze zu knacken. In der laufenden Saison bestritt er sieben Spiele für Al-Nassr in allen Wettbewerben und erzielte dabei drei Treffer.

Partnerschaft auf dem Platz und Aufgaben in der Nationalmannschaft

Wie Goal.com berichtet, ist dieser Ehrgeiz auch in der portugiesischen Nationalmannschaft deutlich zu spüren. Das Team gewann das Eröffnungsspiel der Nations League am Donnerstag. In dieser Partie, die zur Gruppe 4 der Liga A gehörte, erzielte João Félix das entscheidende Tor. Danach begannen die Portugiesen mit der Vorbereitung auf die nächsten Herausforderungen.

Die Nationalmannschaft steht während dieser Länderspielpause vor weiteren wichtigen Begegnungen. Insbesondere trifft das Team auf Norwegen und Dänemark. Cristiano Ronaldo möchte in diesen Spielen seine Tor-Serie fortsetzen und einen weiteren Schritt in Richtung seines 1.000. Tores machen. Félix betonte, dass er bereit sei, seinem Kapitän in solch verantwortungsvollen Momenten zu helfen.

Eine neue Phase und ein Schritt zum Wachstum

Für João Félix verläuft die Karriere in Saudi-Arabien sehr erfolgreich. Nachdem er im Sommer 2025 Atlético Madrid verlassen hatte, um sich Al-Nassr anzuschließen, wurde der Stürmer zu einer Schlüsselfigur beim jüngsten Meistertitel des Teams und wurde zum Spieler der Saison gewählt. Er absolvierte 55 Spiele in allen Wettbewerben, erzielte 30 Tore und lieferte 22 Vorlagen.

Über seine Spielweise und seinen körperlichen Zustand sagte Félix: „Als Fußballer fühle ich mich viel besser. Ich verstehe das Spiel und seine verschiedenen Phasen besser. Mit 26 Jahren ist es anders als mit 20 oder 21.“ Das Tor des Stürmers gegen Wales zeigt ebenfalls, dass er derzeit in einer hervorragenden sportlichen Verfassung ist.

João FélixCristiano RonaldoAl-NassrNations LeagueFußball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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