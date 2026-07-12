Haaland über Norwegen: „Jetzt ist es an der Zeit, uns zu zeigen“

Obwohl die norwegische Nationalmannschaft ihre Teilnahme an der WM 2026 beendet hat, war dieses Turnier für Erling Haaland nicht nur ein einfaches Kapitel, sondern ein Zeichen für den Beginn einer neuen Ära. Der Stürmer sprach offen über die Leistung seines Teams, den Sieg gegen Brasilien und die Zukunft des norwegischen Fußballs nach dem harten Spiel gegen England.

„Das war mein langjähriges Ziel“

Für Erling Haaland war es einer seiner größten Träume, Norwegen bei einer Weltmeisterschaft zu vertreten. Seinen Worten zufolge bot die WM 2026 der norwegischen Nationalmannschaft die Möglichkeit, auf die große Bühne zu treten.

„Das war mein langjähriges Ziel. Ich denke, dass wir Norwegen nach diesem Turnier in der Fußballwelt bekannt machen konnten“, sagte Haaland.

Haaland betonte, dass die wichtigste Aufgabe nun darin bestehe, nicht nur einmal gut zu spielen, sondern dieses Niveau konstant zu halten.

Sieg gegen Brasilien — eine neue Quelle des Selbstvertrauens

Einer der glanzvollsten Momente für Norwegen im Turnier war das Spiel gegen Brasilien. Haaland bewertete diesen Sieg als wichtigen Beweis für das Potenzial der Mannschaft.

Seiner Meinung nach hat Norwegen bewiesen, dass es nicht nur gegen eine der stärksten Nationalmannschaften der Welt bestehen, sondern auch gewinnen kann.

Niederlage gegen England, aber keine gedrückte Stimmung

Norwegen verlor in der nächsten Runde gegen England. Haaland sieht dieses Ergebnis jedoch nicht nur als Niederlage.

Er sagte, dass Norwegen England zu einem harten Kampf gezwungen habe und das Spiel auch anders hätte ausgehen können.

„Am Ende haben wir gegen England verloren, aber wir haben sie zu einem harten Kampf gezwungen. Vielleicht hätte alles anders ausgehen können“, sagte er.

Diese Worte zeigen, dass die Moral im Team nicht gesunken ist; im Gegenteil, das Vertrauen in die Zukunft ist gestärkt worden.

„Wir haben eine großartige Generation im Aufbau“

Haaland blickt mit großer Hoffnung auf die Zukunft der norwegischen Nationalmannschaft. Er glaubt, dass die kommenden Welt- und Europameisterschaften eine Gelegenheit für diese Generation sein werden, sich voll zu entfalten.

„Welt- und Europameisterschaften liegen noch vor uns. Ich denke, jetzt ist es an der Zeit, uns wirklich zu zeigen. Wir haben eine großartige Generation im Aufbau“, sagte Haaland.

Norwegen mag die WM 2026 ohne großen Titel verlassen haben. Aber aus Haalands Worten geht hervor, dass die Geschichte für dieses Team gerade erst beginnt.

Glauben Sie, dass Norwegen bei den nächsten großen Turnieren wirklich zu einem starken Anwärter werden kann?